La Barbie rivive nella nuova capsule collection realizzata da Original Marines e Filippo Laterza

"Original Icon Collection" è il nome della nuova collezione firmata da Filippo Laterza per Original Marines. La capsule collection interamente dedicata alle bambine è ispirata alla Barbie, la bambola iconica che ha accompagnato generazioni di ragazze.

Grazie a Barbie e Original Marines, le bambine avranno la possibilità di indossare capi che sono un tributo alla doll più famosa del mondo, disegnati da un fashion designer di alta moda come Filippo Laterza.

Sempre alla moda e attenta alle ultime tendenze, Barbie da anni ispira le piccole ad essere quello che vogliono e a realizzare i loro sogni.

Nella Original Icon Collection, lo stilista esprime al meglio i tratti distintivi della bambola, scegliendo di abbinare il rosa iconico Barbie al color malva, colore che per l'artista rappresenta la creatività.

La capsule è composta da 16 capi ispirati agli anni ‘60 rivisitati in chiave contemporanea. Curati nei minimi dettagli sono caratterizzati da stampe all over con le riproduzioni fotografiche di Barbie, capi glitterati affiancati da quelli con strass e ricami. Realizzati con tessuti vaporosi, morbidi e soffici al tatto, come la ciniglia, il jersey stretch, il tulle e lo chiffon, i capi vanno dai leggings alle maglie, dalle gonne agli abiti perfetti per arricchire il guardaroba di ogni ragazza.

Con l'avvicinarsi dell'autunno e dei primi freddi, nella collezione non potevano mancare i capispalla. Le piccole potranno scegliere tra il bomber stile biker in satin con maniche raglan e dettagli in maglia lurex rosa e il cappottino in eco fur dall’effetto degradé.

Non vedete l'ora di fare shopping in compagnia di vostra figlia? Siete pronte a rinnovare il guardaroba con capi iconici? Original Icon Collection è disponibile nei negozi Original Marines e sul sito ufficiale del brand.