Casio presenta Pro Trek Smart WSD-F30: l'orologio ideale per gli amanti delle attività outdoor

Dopo il successo ottenuto con gli smartwatch, WSD-F10, e WSD-F20, Casio propone una versione aggiornata del modello, presentata lo scorso agosto all’IFA 2018 di Berlino, una delle più importanti fiere internazionali dedicata all’elettronica e agli elettrodomestici. Le caratteristiche principali di questa linea di orologi? Resistenza all'acqua fino a 50mt, infrangibile all'usura e agli ambienti più ostili e device con standard militari.

Il WSD-F30 dotato di un display EL a due strati monocromo e a colori, oltre a mostrare mappe, pressione atmosferica e rilevamento della bussola, permette di vedere l'ora con un semplice colpo d'occhio, risparmiando al tempo stesso energia. Le funzioni aggiornate della Location Memory e delle App Activity consentono di scaricare e salvare fino a 5 mappe in modalità offline in una sola volta.



Il nuovo WSD-F30, dal design più compatto rispetto al modello precedente, permette di scegliere tra due diversi tipi di quadrante in base all'attività che stiamo svolgendo. Per un'uscita in montagna l'ora può essere visualizzata simultaneamente con le letture del sensore di altitudine, pressione e direzione, per una semplice passeggiata possiamo decidere di impostare una mappa con grafica 3D del terreno con i luoghi visitati contrassegnati da colori come sfondo di un orologio analogico.

Il modello perfetto su polsi sottili, può essere indossato anche dalle donne per lungo tempo. L'orologio è l'accessorio ideale per chi vuole vivere gli sport outdor con un piccolo computer a portata di mano.