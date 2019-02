Panasonic, in arrivo due nuovi rasoi donna per depilazione precisa ed efficace

Panasonic presenta due nuovi rasoi da donna per una depilazione precisa ed efficace. Si tratta di WF62 Trim & Shave, perfetto per il viso, la zona bikini e le ascelle e caratterizzato da un design leggero ed elegante, e di Wet & Dry WL50 che consente una depilazione rapida e delicata su tutto il corpo.

Il rasoio Panasonic WF62 Trim & Shave

Il rasoio WF62 Trim & Shave è caratterizzato da lame ultra sottili da 0,12 mm del rasoio che scivolano delicatamente anche sulla pelle asciutta, rendendola liscia come la seta in totale sicurezza, grazie ai bordi delle lame arrotondati. La testina s’inclina di circa dieci gradi su entrambi i lati, seguendo perfettamente le forme del corpo, per una depilazione accurata alla prima passata.

Il rasoio in questione vanta un design snello e affusolato, pesa appena 27 grammi e ha pile AAA*2 comprese. Comodo da portare anche in viaggio, grazie alla piccola trousse che lo contiene, mentre il cappuccio protettivo copre le lame per evitare di rovinare o graffiare altri accessori. Il rasoio WF62 permette di definire anche le sopracciglia con lo stile che desideri. Grazie al cappuccio di precisione incluso, è possibile, infatti, depilare accuratamente anche le aree più strette senza rischiare di toccare le ciglia. Inoltre è possibile rifinire le sopracciglia a 2, 4 e 6 mm utilizzando un apposito pettine di regolazione, anch’esso incluso nella confezione.

Il rasoio Panasolin Wet & Dry WL50

Il rasoio WL50, invece, è caratterizzato da lame interne larghe che aumentano l’area di contatto con la pelle, assicurando una depilazione efficace ed immediata. Non essendo a diretto contatto con la pelle, le lame interne in acciaio inox offrono una depilazione ancora più delicata; il materiale di pregio ne garantisce l’affilatura per molto tempo. Il rasoio compatto Wet & Dry WL50 comprende un pettine per regolare i peli della zona bikini ed un comodissimo trimmer a scomparsa per qualsiasi zona del corpo, in grado di tagliare i peli più lunghi ed afferrare quelli che rimangono appiattiti. La struttura di questo dispositivo è totalmente impermeabile, per cui può essere utilizzato durante la doccia oppure essere sciacquato direttamente sotto il getto d’acqua corrente.



I rasoi WL50 e WF62 saranno commercializzati nel mercato italiano rispettivamente a partire dal mese di aprile e giugno.