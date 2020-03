Pannolino lavabile: una scelta ecologica che terrà il piccolo sempre asciutto

Le neomamme sono sempre più attente all’ambiente senza perdere di vista la salute dei bambini. Per unire entrambe le necessità, il pannolino lavabile è la scelta sicura ed ecologica.

Il modello super colorato e soffice, è facile da utilizzare come un comune pannolino usa e getta. La taglia unica è pensata per accompagnare la crescita del bambino dalla nascita fino al vasino.

Composto da una linguetta estraibile, permette di rimuovere l’interno assorbente nel modo più semplice possibile. In questo modo si può facilmente lavare in lavatrice ad un massimo di 60°. Anche se si asciuga rapidamente per ridurre i tempi è possibile metterlo in asciugatrice con un programma a bassa temperatura e sarà pronto per proteggere e tenere al sicuro il piccolo.

Il tessuto morbido e a lunga durata è pensato per rimanere soffice lavaggio dopo lavaggio, fornendo il massimo comfort ai bimbi. La tasca interna, permette l'inserimento di un ulteriore inserto assorbente per aumentarne l’efficacia.

Non dovete fare altro che scegliere la stampa che preferite, tra teneri animaletti e divertenti fantasie e il pannolino lavabile proteggerà il piccolo in modo semplice e divertente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.