Nuovi dettagli e un design rinnovato per il nuovo arrivato in casa Stokke

Il contatto tra bambino e genitori è importantissimo. Quando decidiamo di far riposare i piccoli nei seggiolini o li portiamo a spasso nei passeggini, l'interazione deve essere costante. Lo sa bene Stoke che ha progettato Xplory per rinforzare il legame genitori bambino. La versione 2018 dell'iconico modello grazie ad un design rinnovato, è stata studiata in quest'ottica

Il poggiapiedi, il maniglione ergonomico e la regolazione dell'altezza, aiutano l'interazione con il bambino durante le passeggiate. Il contatto visivo garantito dalla seduta regolabile trasmette al piccolo una sensazione di sicurezza importante nei primi mesi di vita. Quando sarà più grande e vorrà scoprire il mondo che lo circonda? Stokke ha pensato anche a questo, il modello è dotato di una seduta versatile che dalla modalità fronte mamma passa a quella fronte strada, per far si che lo spazio da scoprire diventi più ampio.

La cura e il benessere del bambino si accompagnano ad un design del tutto nuovo. Il telaio disponibili in diverse colorazioni accontenta qualsiasi stile. Il maniglione in similpelle, in nero o marrone, è stato scelto per le sue caratteristiche ecocompatibili. I tessuti pensati per il benessere del bambino, sono morbidi e resistenti, delicati sulla pelle e idrorepellenti, per assicurare il massimo del benessere in ogni occasione.

Facile da manovrare, Xplory è perfetto anche sulle strade più difficili, basta scegliere la modalità due ruote e scale o strade irregolari non saranno più un problema. Se amate viaggiare il modello, nella versione con navicella, accompagnerà il piccolo dalla nascita in lunghi e divertenti viaggi insieme a mamma, papà e ai fratellini. Basta aggiungere la pedana Xplory Sibling Board e il piccolo potrà scoprire il mondo in compagnia del fratellino o della sorellina.

Che ne pensate, pronti a buttarvi in nuove avventure, alla scoperta della città, in compagnia dei vostri piccoli e di Xplory?