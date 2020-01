La penna 3D per stimolare la fantasia dei più piccoli

Creare un oggetto nato dalla propria fantasia è importante per tenere viva l’immaginazione e la creatività. Per farlo fin da piccoli, in modo divertente e semplice, possiamo usare la penna 3D.

Semplice e facile da utilizzare la penna è caratterizzata da 8 diversi livelli di velocità, per controllare la velocità di uscita del filamento in modo preciso. Inoltre, la temperatura può essere regolata per fondere materiale diverso. Basta controllare lo schermo a LED e avremo la temperatura in tempo reale.

Sicura anche per i piccoli alle prime armi, il filo 3D viene automaticamente retratto per evitare che si inceppi, mentre i residui sono esclusi da soli.

Facile da avere sempre con sé, la ricarica è completata con un adattatore di alimentazione e uscita USB.

La penna 3D è realizzata con materiali skin-friendly e PLA non tossici e inodori.

Perfetta per i ragazzi dagli 8 anni in su, è pensata per gli adulti e per gli appassionati di disegno che non vedono l’ora di vedere le loro creazioni in 3D o riparare piccoli oggetti in plastica.