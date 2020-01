Giubbotto sicurezza cane: per passeggiare con il nostro amico a quattro zampe in totale sicurezza

I cani non vedono l'ora di uscire e correre all'interno del parco per entrare in contatto con la natura. Se ci sono quelli che riescono a stare al passo con il padrone, ci sono anche animali esuberanti che non ascoltano i comandi. In questo caso fargli indossare un guinzaglio normale può essere pericoloso per la loro incolumità perchè rischiano di soffocare se tirano troppo.

Per evitare spiacevoli inconvenienti potete scegliere di fargli indossare le pettorine. Con il collo libero, non si corre alcun pericolo quando scalpitano in cerca degli odori degli altri cani.

Per camminare in totale sicurezza anche di notte, il modello ideale è il giubbotto di sicurezza luminoso.

La pettorina realizzata in materiale resistente e traspirante permette al cane di indossarla diverse ore consecutive rimanendo sempre asciutto.

Dotata di uscita usb, è possibile ricaricare la pettorina a qualsiasi dispositivo, in ogni momento, per non rimanere mai senza illuminazione durante le sere particolarmente buie. Le luci posizionate sull'intera superficie della pettorina riescono a diffondere la giusta illuminazione.

Facile da lavare a mano, il vostro cane indosserà un giubbotto sempre pulito e igienizzato.

La pettorina luminosa disponibile in tre colorazioni, rosa, blu e giallo è perfetta per camminare in totale sicurezza e far sentire il vostro cane glam e alla moda.