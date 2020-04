Piani cottura Electrolux per innovare e dare un tocco di design alla cucina

La cucina è il regno degli appassionati del buon cibo e delle ricette, per questo gli elettrodomestici devono essere tech ma dare anche un tocco di design all’ambiente. Electrolux ha realizzato per i suoi clienti due piani a gas TouchSure e FlameLight che uniscono performance professionali ad un stile elegante e raffinato.

Il piano cottura TouchSure, disponibile nella versione da 90 o 75 cm, è dotato dei comandi TouchControl. Basta sfiorare la parte orizzontale e in un attimo potrete avere il controllo totale della fiamma. La microregolazione, permette di andare dalla cottura delicata a quelle più intense con un semplice gesto.

Grazie alle griglie in ghisa, il piano TouchSure permette di disporre le pentole indipendentemente dalla forma. Il piano realizzato in vetroceramica nero è pensato anche per i più disordinati che con un semplice panno potranno eliminare ogni macchia o residuo.

Il piano cottura Flamelight è disponibile nella versione a cinque fuochi, nelle misure da 90 o 75cm e in quella a quattro con la dimensione da 60 cm. Dotato di comandi a manopola ergonomica con controllo progressivo grazie ai LED luminosi è possibile vedere se il bruciatore è acceso o spento, mentre gli indicatori di calore rilevano se le griglie sono ancora calde. Per avere il massimo della sicurezza, un allarme sonoro avvisa se il piano è rimasto attivo.

Grazie alla tecnologia Speed Burner, le fiamme dei bruciatori dei due piani raggiungono in modo rapido il fondo di pentole e padelle con un’efficienza maggiore del 20% rispetto ai bruciatori standard con un notevole risparmio energetico.

Il bruciatore Wok è ideale per le preparazioni che richiedono performance veloci, permettendo una migliore distribuzione del calore per una cottura più uniforme.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grazie all’innovativo collegamento Hob2Hood azionando il piano, non solo si accendono in automatico le luci della cappa ma si attiva anche il relativo sistema di areazione e aspirazione che, regolandosi in maniera automatica, mantiene un ambiente cucina fresco e salubre.