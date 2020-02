Piano cottura Sensboil Electrolux per cucinare in modo semplice e veloce

Riuscire a cucinare e a preparare piatti gustosi anche quando si ha poco tempo non è semplice. Grazie agli elettrodomestici e al piano cottura SenseBoil della Electrolux, è possibile cucinare la pasta, anche quella fresca in pochi minuti.

Disponibile nelle dimensioni di 60 e 80 cm di larghezza, ha uno speciale sensore presente nelle 4 zone cottura per avvertire le vibrazioni della bollitura dell'acqua e regolare automaticamente la temperatura ed evitare che esca dalla pentola.

Se avete una famiglia numerosa o spesso ospiti a cena, grazie ala funzione Bridge due diverse zone cottura possono essere collegate in un’unica più grande, permettendo l’utilizzo di pentole di qualsiasi forma e dimensione.

Il piano cottura permette di azionare la funzione PowerSlide su tre livelli di temperatura preimpostati, alta, media, bassa, per far scorrere la padella dalla zona più calda a quella più fredda senza la necessità di gestire manualmente la potenza.

Il piano assicura, inoltre, un'estrema precisione di cottura grazie al sistema di calore regolabile fino a 14 livelli. La tecnologia Hob2Hood è pensata per collegare la cappa al piano cottura mediante la connessione wireless integrata, attivandola e regolandola automaticamente in base all’intensità di utilizzo del piano. In poco tempo avrete la cucina priva di odori anche mentre cucinate i vostri piatti preferiti.

Grazie al programma Stop+Go potrete mantenere in caldo le pietanze e gustarle con calma.

Facile e sicura, non solo ha il sistema di sicurezza Bambini che blocca l’accensione e i comandi impedendo ai più piccoli di azionarli, ma è pensata per limitare gli sprechi energetici. Con il piano ad induzione Senseboil è possibile regolare l’assorbimento di energia da 1,5 kW fino a 7,2 kW.