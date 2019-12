Con le piante Flob avrete un'idea regalo originale e del tutto naturale

Il Natale è sempre più vicino e immancabilmente ci troviamo davanti alla scelta del regalo che possa far contenta la persona a cui teniamo di più. Se quest'anno volete fare un pensiero originale e nel pieno rispetto della natura, potete scegliere di regalare una pianta.

Oltre alle tradizionali, grazie a Flob potete scegliere tra circa 1000 varietà di piante in grado di raccontare chi la sceglie e unirla a chi la riceve.

Volete regalare una pianta originale? La filodendro Monkey è quella ideale.

La pianta con la foglie che ricordano la faccia di una scimmia, ama i posti luminosi e umidi, ma non il pieno sole. Il design essenziale è impreziosito dalla presenza di un supporto in legno con luce led incorporata al suo interno, che mette in risalto la pianta stessa.

Se avete un'amica che ama seguire le ultime tendenze in fatto di interior design allora la Alocasia Orecchie d'elefante è la scelta ideale.

La sempreverde originaria delle Filippine, ha foglie brillanti che esaltano in ogni angolo della casa. Una volta posizionata in una zona molto luminosa e con temperatura non inferiore a 18 gradi regalerà un tocco in più ad ogni ambiente.

Sempre vendute in combinazione con vasi artigianali di design non vi resta che scegliere la pianta Flob che rispecchia il carattere di un vostro caro e farli un regalo che di sicuro lo riempirà di gioia.