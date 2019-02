Babyliss presenta ST480E PURE METAL SILVER, la nuova piastra per capelli lisci e ricci

Le onde hanno fatto da padrone - sui capelli - nelle ultime stagioni, ma i capelli lisci stanno tornando in prima linea, dettando il trend della prossima Primavera/Estate 2019. Anche per questo Babyliss Paris, azienda leader nel settore haircare, presenta la sua nuova piastra: ST480E PURE METAL SILVER lisciante 2 in 1.

Babyliss Paris ST480E PURE METAL SILVER

Si tratta di una piastra che permette di ottenere una piega liscia o riccia in pochi minuti, grazie al riscaldamento istantaneo (è pronta in soli 15 secondi). La ST480E PURE METAL SILVER è una piastra per capelli caratterizzata da un rivestimento Diamond Ceramic (un rivestimento ad alta densità, liscio, resistente e di lunga durata) che distribuisce il calore in maniera uniforme, protegge i capelli ed è adatto a tutte le lunghezze. Grazie alla funzione ionica, elimina l’effetto crespo, rendendo i capelli soffici e luminosi.

La nuova piastra di Babyliss Paris è dotata anche della funzione curly: la superficie esterna curva si scalda fino a 110° per realizzare facilmente onde e ricci. Perfetta per tutti i tipi di capelli, attraverso un LED display si ha la possibilità di scegliere tra 5 diverse temperature.

Foto da @ufficiostampa

Caratteristiche tecniche Babyliss Paris ST480E PURE METAL SILVER:

Piastra sottile: 28 x 120 mm

Adatta a tutte le lunghezze

Rivestimento Diamond Ceramic

Riscaldamento istantaneo: pronta in 15 secondi

5 temperature: 150°, 170°, 190°, 210°, 230°

LED display con controllo temperatura

Funzione curly: superficie esterna curva con temperatura fino a 110°

2 salvadita in silicone

Funzione ionica

Sistema blocco piastre

Finitura metallica: rivestimento esterno in acciaio e colore metallo cromato o rose gold

Packaging a cofanetto e astuccio termo resistente

Il prezzo al pubblico consigliato della ST480E PURE METAL SILVER è di 99,90 euro - disponibile, in esclusiva, da Media World

Gallery