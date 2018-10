La saga cult Piccoli Brividi esce dalle pagine del libro e approda al cinema

Quest'anno Halloween riserva una sorpresa speciale ai più piccoli. Oltre alla possibilità di decorare casa, organizzare feste o perdersi in fumetti dedicati alla notte più spaventosa dell'anno, dal 18 ottobre potranno gustarsi al cinema il secondo capitolo della saga Piccoli Brividi: i Fantasmi di Halloween.

I romanzi della serie Piccoli Brividi hanno avuto un successo mondiale, conquistando i ragazzi negli anni '90. I bambini diventati ormai adulti hanno trasmesso la stessa passione ai loro figli o fratelli più piccoli. Dopo l'omonima serie televisiva andata in onda in Italia dal 1996 al 1999, nel 2015 è arrivato il primo film diretto da Rob Lettermann.

A tre anni di distanza, forti del successo del primo capitolo si è deciso di portare nelle sale il sequel diretto da Ari Sandel che ha come protagonisti Wendi McLendon-Covey, Ken Jeong, Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman e Caleel Harris. Le avventure in cui sono coinvolti i personaggi principali sono come sempre all'insegna del brivido, ma con un pizzico di mistero in più. I protagonisti stavolta saranno alle prese con la notte delle streghe, un tema che da sempre affascina il pubblico e che è perfetto per vivere al meglio la notte di Halloween.

Non vedete l'ora di assistere alla prima del film che renderà indimenticabile la notte dedicata alle streghe? Ancora un po' di pazienza e tra pochi giorni e potrete gustarvi il film al cinema.