La pietra per eliminare i peli dei nostri amici a quattro zampe

La compagnia di cani e gatti, riempie le giornate di affetto e allegria. Anche se molti di noi non riescono a fare a meno della loro presenza in casa, indubbiamente si trovano alle prese con i loro peli su mobili e divani. Per aiutarci nella rimozione possiamo usare una semplice pietra.

Anche se abbiamo a disposizione aspirapolvere, scopa elettrica o lavapavimenti, nonostante tutti i nostri tentativi, rimangono sempre alcune zone del tappeto o del divano pieni di peli. Per aiutarci a pulire e ad eliminarli definitivamente questa pietra è perfetta.

Strofinandolo delicatamente sulle superfici di casa e sulla tappezzeria possiamo eliminare anche il più piccolo residuo dei nostri amici a quattro zampe.

La pietra ideale anche su vestiti e cappotti, ci farà uscire di casa in ordine e puliti in pochi secondi.