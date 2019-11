Tacklife, la pinza multiuso solida, economica ed utilissima

La pinza multiuso di Tacklife è uno strumento multifunzione pratico ed economico, con 13 funzioni diverse; ideale per escursioni e attività outdoor,come anche da tenere sempre a portata di mano nello zaino o nel cruscotto dell'auto, è estremamente versatile e dotato di numerosi accessori, ripiegati all'interno del manico.

Realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità ed anti-ruggine, ha un buono spessore, cosa che rende questo multitool super solido e robusto. Comodissima da usare in tantissime occasioni diverse, come il campeggio, la pesca, la caccia, durante un picnic, una gita in barca, escursioni, arrampicate, trekking e attività outdoor in genere, ma anche come supporto per lavori fai da te e lavori manuali, la pinza multiuso di Tacklife è dotata di un dispositivo di sicurezza, che blocca le lame in posizione quando sono in uso, e un pulsante di rilascio che consente di ripiegarle facilmente.

Questo multitool comprende: pinza normale e ad ago, tronchese, coltello, seghetto, 4 cacciavite con punte diverse (a punta piatta piccola, media e grande, a croce e a stella), apri bottiglie, apri scatole, coltellino e lima. Inoltre, all'interno della confezione, oltre alla pinza multiuso Tacklife MPY07 (peso 550 gr, dimensioni 13.5x7.5x4.7cm), sono compresi una custodia rigida in nylon, che può comodamente essere agganciata alla cintura, un manuale utente e 24 mesi di garanzia.

Perfetta anche come idea regalo, la pinza multiuso di Tacklife è quindi un ottimo prodotto tuttofare di qualità, dalla struttura pieghevole, facile da usare e trasportare, versatile, solido, resistente ed economico!

Scoprila su Amazon.it a 12,99 €