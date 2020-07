Le migliori piscine gonfiabili per rinfrescarsi e divertirsi senza svuotare il portafoglio

Le giornate di caldo torrido sono arrivate e, durante il weekend, sono tantissime le persone che si riversano lungo i litorali della costa per rinfrescarsi in spiaggia e fare il bagno al mare. Tuttavia, a causa delle normative sanitarie in atto per la prevenzione dal COVID-19 e di un più generale senso di preoccupazione, in molti preferiscono rinunciare ad una giornata in riva al mare, cercando comunque modi alternativi per rilassarsi e trovare riparo dal caldo.

E una delle migliori soluzioni, in particolare per chi ha un giardino o un terrazzo, è sicuramente la piscina gonfiabile, capace di coniugare divertimento e relax senza spendere una fortuna. Abbiamo quindi selezionato le migliori piscine gonfiabili, economiche e di qualità, perfette anche per chi ha poco spazio o non può permettersi una piscina interrata e per divertirsi in compagnia di famiglia ed amici.

Questa piscina è perfetta sia per gli adulti che per i bambini; profonda e comoda da usare (305x305 cm, diametro 76 cm), è realizzata in PVC laminato in triplice strato, robusto e resistente (2 strati esterni in PVC e l'interno in poliestere) ed è un ottimo compromesso tra praticità, qualità e prezzo.

Inoltre, è facile da gonfiare (è pronta in circa 15 minuti), anche grazie all'ampia valvola di sicurezza con tappino rinforzato, è dotata di pompa filtro, è priva di parti in metallo ed è coperta da una garanzia di 2 anni; all'interno della confezione, è incluso un manuale di istruzioni e un DVD che illustra e spiega in modo molto semplice come poter montare la piscina.

Una piscina gonfiabile grande (241cm x 142cm x 56cm), robusta e resistente. Perfetta per 4/5 adulti seduti, questa piscina ha uno spessore di 0.4 mm e 3 camere d'aria individuali in grado di sopportare un peso extra prevenendo perdite d'aria, è facile da gonfiare e il tubo di scarico verticale a 90° facilita il deflusso dell'acqua. Inoltre, è realizzata in PVC sicuro, atossico e privo di BPA e nella confezione è incluso un patch di riparazione extra, da utilizzare in caso di fori o buchi.

Facile da montare e perfetta per regalare momenti di puro relax e divertimento ad adulti e bambini, questa piscina è l'ideale per chi non ha possibilità di muoversi nei periodi estivi e ha poco spazio per poter montare una piscina fuori terra. Realizzata in PVC ad alta resistenza termica, è disponibile in 3 dimensioni e 2 colori ed è dotata di un parasole integrato, 3 camere d'aria singole, ciascuna con doppia aspirazione e valvola di scarico a flusso libero, valvole dell'acqua integrate a 2 curve e tappo di scarico inferiore. Inoltre, è facile da montare e sopporta l'acqua calda fino a 50°C.

Comoda e spaziosa (160 x 84 x 64 cm), questa vasca da bagno gonfiabile può essere utilizzata sia d'estate, per rinfrescarsi in balcone o in giardino, sia in inverno, per fare un bagno caldo o come vasca da bagno dentro casa; infatti, la copertura con cerniera permette di mantenere la temperatura dell'acqua, ma può essere semplicemente rimossa per rinfrescarsi nei mesi più caldi. Realizzata in PVC ecologico di alta qualità, atossico e robusto, è comodissima grazie al cuscino, allo schienale e al bracciolo gonfiabili, è facile da gonfiare e da pulire ed è dotata di pompa a pedale e presa di scarico.

