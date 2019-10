Plaid riscaldabile Imetec, per rimanere al caldo anche durante le giornate invernali

Stare a casa durante la stagione più fredda dell'anno è il desiderio di tutti. Per coloro che riescono a ritagliarsi del tempo libero al riparo dalle basse temperature invernali, avere il massimo del comfort è importante. Imetec ha realizzato il plaid riscaldabile perfetto per trascorrere il pomeriggio al caldo guardando la vostra serie preferita.

Disponibile nella versione singola, quando volete passare un momento in solitudine immersi tra le pagine di un buon libro, o nella versione più grande per tutta la famiglia, il materiale estremamente morbido e avvolgente è la scelta ideale per guardare film comodamente seduti sul divano in compagnia dei propri cari.

Il plaid della Imetec bicolor, ha un design semplice, ma elegante arricchito da inserti argentati. Grazie alla Intellisense Technology il sensore di monitoraggio continuo, permette di adattare la temperatura in modo automatico scegliendo tra le sei disponibili. Se siete certi di addormentarvi, potete programmare lo spegnimento dopo 1 o 9 ore.

Non vi resta che acquistare il plaid riscaldabile della Imetec, prepararvi una tazza di cioccolata calda e concedervi il meritato riposo.