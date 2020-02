Planetaria Electrolux: il regalo di San Valentino per chi ama cucinare

Sorprendere il partner a San Valentino con un regalo che rispecchi le sue passioni a volte può essere difficile. Se la vostra dolce metà ama trascorrere il tempo libero dietro i fornelli, allora il regalo che di sicuro potrà farla felice è la planetaria della Electrolux.

Il design sobrio ed elegante, si adatta ad ogni tipo di cucina, da quella classica nella versione sabbia a quella moderna se preferite colori più decisi come il grigio.

La planetaria permette di rendere le preparazioni piacevoli e facili. L'ampia scelta di accessori multifunzione, come la frusta piatta in metallo o silicone, ma anche la spatola, consente di impastare e mescolare gli ingredienti in maniera perfetta senza alcuno sforzo.

Se il vostro partner ama preparare il pane in casa o prodotti lievitati, il coperchio PerfectRise assicura il livello di umidità ottimale per ogni impasto, garantendo panificazioni morbide dentro e croccanti fuori​. Inoltre, con la ciotola illuminata dall'alto con luce led bianca fredda, è possibile controllare lo stato della preparazione in ogni momento.