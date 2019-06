7 preservativi stimolanti ed eccitanti: quando protezione fa rima con divertimento

È stato recentemente pubblicato online il dossier Oms - Organizzazione Mondiale della Sanità – sulla diffusione delle infezioni sessualmente trasmesse (Ist).

In base alle stime riportate dalla ricerca, a livello mondiale ogni giorno si verificano più di un milione di nuovi casi nella fascia d’età che va dai 15 ai 49 anni: ogni anno, quindi, si verificano oltre 376 milioni di nuovi casi, riguardanti in particolare le infezioni da clamidia, gonorrea, tricomoniasi e sifilide.

Inoltre, secondo il rapporto Censis-Bayer sui nuovi comportamenti sessuali degli italiani, il 63,3% degli italiani tra i 18 e i 40 anni ha avuto rapporti sessuali completi non protetti, perché non avevano a disposizione un contraccettivo (22,5%), perchè hanno deciso di correre il rischio (18,1%), non pensavano che ci fossero grandi probabilità di incorrere in una gravidanza indesiderata (17,9%) oppure perché il partner ha preferito non usare contraccettivi (15,1%).

Le infezioni sessuali si trasmettono da un soggetto all’altro attraverso rapporti non protetti, che siano vaginali, anali, orali o altre forme di giochi erotici.

Il preservativo quindi è uno strumento essenziale di prevenzione.

Eppure in Italia, il 33,9% degli uomini e il 23,3% delle donne percepiscono la contraccezione come una limitazione.

Per sfatare questo mito ecco una selezione dei preservativi più particolari ed eccitanti che puoi trovare su Amazon.it, per proteggersi senza tralasciare il divertimento!

Per gli amanti del dolce, questi preservatici in lattice di gomma naturale sono l’ideale: la confezione, appena aperta, sprigiona un invitante odore di cioccolata, a cui non potrete resistere. 0 calorie, solo divertimento!

Scopri di più su Amazon.it

Routine addio! Perfetta per chi ama sperimentare e divertirsi, questa confezione da 18 preservativi è composta da quattro diverse tipologie di condom stimolanti, per nuove esperienze quotidiane:

6 preservativi Durex - colorati ed aromatizzati alla fragola ;

; 4 preservativi Durex Pleasuremax - con rilievi e nervature stimolanti per entrambi i partner;

per entrambi i partner; 4 preservativi Durex Performa - con gel lubrificante ritardante PerformaTM contenente benzocaina al 5%;

PerformaTM contenente benzocaina al 5%; 4 preservativi Durex Contatto Sensual – sottili e lubrificati per una sensibilità e un piacere elevato.

Scopri di più su Amazon.it

Preservativi in lattice di gomma naturale, comodissimi, profumatissimi e resistenti. In più la confezione, spedita in forma anonima, contiene 144 profilattici a soli 21,99 €!

Scopri di più su Amazon.it

Profilattici femminili anallergici e privi di lattice. Resistenti e facili da usare, consistono in una “guaina” che aderisce alle pareti vaginali. Stimolano l'eccitazione della donna e regalano all’uomo maggiore libertà, evitando i fastidi che possono derivare dall’elastico del classico preservativo.

Compatibili sia con lubrificanti ad acqua che a base oleosa, sono l’ideale per chi vuole proteggersi e provare piacere senza costrizioni!

Scopri di più su Amazon.it

La confezione contiene un condom in lattice di caucciù naturale davvero particolare: lungo il profilattico, infatti, sono presenti delle nervature esaltate dall’inserzione di “punte” rosse, per il massimo del piacere. Assolutamente da provare!

Scopri di più su Amazon.it

Se vuoi divertirti e sorprendere il tuo partner o sei un grande fan di Star Wars i profilattici fosforescenti di Love Light sono la soluzione perfetta: basterà esporli alla luce per 30 secondi, prima o mentre li indossate, per brillare nella notte!

La massima luminosità dura 15 minuti ma comunque il profilattico resterà visibile al buio per ore; inoltre, se lo esporrete di nuovo alla luce (sempre tenendolo indosso) il profilattico si ricaricherà e tornerà luminoso. Unica pecca: alcuni clienti lamentano che il preservativo risulta piccolo, stretto o troppo spesso.

Scopri di più su Amazon.it

Idea regalo di coppia completa e accattivante, questa special box della Durex contiene 12 preservativi Durex Intense, dotati di rilievi e nervature stimolanti che migliorano l'esperienza sessuale, 1 Intense Orgasmic gel (da 10 ml) e 1 vibratore Intense Pure Fantasy.

Il Durex Intense Orgasmic gel, con la formula stimolante Desirex, è progettato per intensificare l'orgasmo femminile: basteranno poche gocce per aumenta le sensazioni di piacere, grazie all’effetto caldo/freddo.

A completare la special box troverete il vibratore Intense Pure Fantasy. Silenzioso e compatto, ha una lunghezza di 16 cm ed un diametro di 3, oltre ad una manopola che permette di regolare l'intensità delle vibrazioni in ben 5 livelli diversi.

Scopri di più su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!