Purificatore aria Electrolux per migliorare la qualità dell’aria in casa

In casa trascorriamo il 90% del nostro tempo. Vivere in un ambiente in cui l’aria è sana e pulita è importante ma arieggiare le stanze, come la camera da letto o il soggiorno, non è sufficiente.

Per questo purificare con regolarità gli ambienti è fondamentale. Per respirare aria pulita e fresca Electrolux presenta il nuovo purificatore d’aria Pure A9 cattura il 99,9% dei batteri e di sostanze irritanti, creando un microclima su misura sano e favorevole.

La caratteristica principale sono gli esclusivi sistemi di filtraggio realizzati a forma cilindrica a 5 stadi per una massima depurazione dell’aria. Grazie ai 360 filtri a disposizione, è possibile personalizzare completamente il purificatore in base alle esigenze personali e stagionali: si passa dal filtro Breathe360 in primavera che riduce rapidamente la quantità di polline interno, al filtro Breeze360 per rimuovere i cattivi odori e la polvere quando non si possono aprire porte e finestre, fino al filtro Fresh360 ideale per chi ha animali domestici.

Pure A9 è dotato della tecnologia di filtrazione antibatterica Ionpure che cattura il 99.9% dei batteri e dal filtro ai carboni attivi che consente di intrappolare odori sgradevoli e gas. Mentre, con la tecnologia Deep Filtration, i filtri forniscono una barriera efficace contro le particelle microscopiche.

Il design moderno ed elegante, Pure A9 si rifà allo stile scandinavo. Disponibile in grigio chiaro e grigio scuro, è progettato per inserirsi in ogni ambiente diventando un elemento di arredo. Perfetto nella camera dei più piccoli, con soli 17db, assicura una silenziosità assoluta.

Questo purificatore garantisce un ambiente sicuro in ogni momento della giornata. Grazie all’apposita applicazione è possibile monitorare e ottimizzare la qualità dell’aria, anche se si è fuori casa. Tramite il sistema AirSurround fa circolare e purificare l’aria ad una velocità fino a 3 volte superiore rispetto a quella dei modelli tradizionali, mantenendo un flusso naturale.

Pure A9 crea un ambiente sano e confortevole.