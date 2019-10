Reebok ha creato una linea fitness dedicata alle donne incinta

La gravidanza è un periodo ricco di emozioni per le donne, che vogliono continuare a fare tutto ciò che facevano prima. Tra le attività a cui difficilmente rinunciano, c'è quella fisica.

Lo sport non solo è consigliato da numerosi ginecologi, ma permette di rimanere in forma e trarre benefici sia per il loro corpo che per il futuro nascituro.

Tra le attività più diffuse ci sono yoga, nuoto e passeggiate all'aria aperta. Quando si praticano questi sport oltre a fare attenzione alla salute, bisogna focalizzarsi anche sull'abbigliamento. Reebok lo sa, per questo ha lanciato la nuova linea Maternity Collection, formata da indumenti progettati per crescere con il pancione e adattarsi ai cambiamenti del fisico nel corso di nove mesi.

Ogni capo della linea fitness è pensato per allargarsi e accompagnare le forme durante i cambiamenti della gestazione così da avere un solo capo per tutto il corso della gravidanza, con un notevole risparmio economico.

Mentre i leggins danno il giusto sostegno alla pancia e si modificano in base ai cambiamenti del feto, la canotta senza cuciture avvolge il corpo assicurando libertà di movimento, durante ogni attività fisica.

Perfetti anche per la fase pos-parto, sono il regalo perfetto da fare ad una neomamma per regalarle una coccola in più in un periodo così importante della sua vita.