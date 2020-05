Festa della mamma, gli elettrodomestici per ogni tipo di mamma

La mamma è sempre al nostro fianco, conosce i nostri segreti ed è sempre pronta a prendersi cura di noi. Quale occasione migliore per ringraziarla del suo affetto se non nel giorno a lei dedicato? Anche se dovremmo coccolarla ogni giorno, la festa della mamma è l’occasione perfetta per dedicarle tutto il nostro tempo e le nostre attenzioni.

Il 10 maggio è vicino oltre a riempirla di frasi dolci e bigliettini è importante farle un regalo speciale pensato appositamente per lei. Se non siamo bravi con il fai da te o se nostra madre è lontana dal mondo tech, un dono apprezzato può arrivare dal mondo degli elettrodomestici. Piccoli e pratici l’aiuteranno nella vita di tutti i giorni e le daranno la possibilità di concedersi qualche ora di relax. Vediamo il regalo perfetto per ogni personalità con un budget al di sotto dei 60 euro.

Per la mamma che non può fare a meno del caffè: Macchina del caffè

Per le madri amanti del caffè, la macchinetta elettrica è la scelta migliore. Le mamme sempre indaffarate e di corsa spesso non hanno il tempo di aspettare le lunghe attese della moka. Con la macchinetta del caffè, in pochi secondi è possibile avere la bevanda calda, ricca di gusto e con un aroma inconfondibile, come quello fatto al bar in grado di conquistare anche le vere intenditrici. Il sistema ad alta pressione permetterà di ottenere un caffè con una crema ricca e vellutata, a cui sarà difficile resistere. Dotata di sistema di riscaldamento, il caffè sarà sempre caldo e gustoso. L'inserimento facilitato delle capsule, consente di preparare il caffè in pochi secondi. Se in un momento di distrazione non le abbiamo inserite bene, niente paura il sistema automatico, bloccherà l'erogazione dell'acqua ed evitare così inutili sprechi. Il rispetto dell'ambiente viene garantito anche dalla funzione stand-by, che assicura il risparmio energetico. Piccola e compatta ha un design pulito che permette di integrarsi alla perfezione in ogni stile occupando poco spazio. La macchina versatile ci consente di scegliere tra le miscele di caffè 100% torrefatto e macinato con diverse intensità e gradi di tostatura. L'ampia varietà di capsule permette di scegliere tra bevande calde e fredde e la mamma non avrà che l'imbarazzo della scelta!

Per la mamma che non rinuncia al pieno d'energia: Spremiagrumi elettrico

Per una mamma super attiva che vuole concedersi il giusto carico di vitamine, le spremute sono l'alleato ideale. Avere risultati impeccabili quando dobbiamo preparare un succo di agrumi non è sempre facile. Se vogliamo una bevanda vitaminica e buona, che faccia contenta la mamma a colazione o a merenda, lo spremiagrumi elettrico è il regalo adatto. Piccolo e compatto ci permetterà di preparare spremute sane e gustose in poco tempo. Il modello dal design semplice ed elegante, ha il corpo in acciaio satinato perfetto in una cucina minimal o classica. L'essenzialità delle linee farà dello spremiagrumi un elemento d'arredo chic e raffinato. Semplice da usare, avremo la spremuta pronta in pochi minuti! Basta fare pressione sul cono e l'apparecchio si attiva, la rotazione in entrambi i sensi consente di estrarre più succo dagli agrumi con il minimo dello spreco. I coni intercambiabili sono pensati per spremere arance o pompelmi, ma anche piccoli limoni e lime. Il beccuccio in acciaio inox con ferma-goccia permetterà di versare il contenuto in ogni tipo di bicchiere senza il rischio di sporcare.

Per la mamma che sa apprezzare i piaceri della vita: Montalatte elettrico

La colazione è il momento della giornata in cui possiamo riunirci intorno al tavolo e concederci qualche piccolo sfizio. Se vogliamo coccolare la mamma, sempre attenta ai nostri bisogni, perchè non regalarle il montalatte elettrico? Grazie al cappucinatore potrà apprezzare i piaceri della vita comodamente a casa. Dopo il caffè una delle bevande in grado di rendere la colazione indimenticabile è il cappuccino, la schiuma soffice del latte abbinata all'energia del caffè sono il giusto mix per iniziare con grinta e allo stesso tempo pensando a sè stessi. Il montalatte permette di scegliere tra tre temperature, molto caldo, caldo e freddo, per accontentare ogni gusto e per non rinunciare al cappuccino anche in estate. Se vogliamo fare una sorpresa alla mamma e portarle la colazione a letto, il modello super silenzioso è in grado di schiumare il latte senza correre il rischio di svegliare chi dorme. Con gli indicatori del livello di latte verseremo sempre la giusta quantità senza sprechi. Il rivestimento antiaderente e il beccuccio ergonomicamente angolato permettono di preparare la schiuma e di versarla senza lasciare residui e senza sporcare il piano, per un risultato pulito e impeccabile! Il montalatte dotato di fruste aggiuntive ci assicura la scorta necessaria per montare il cappuccino, il latte macchiato e accontentare tutte le esigenze.



Per la mamma che ama cucinare: Frullatore a immersione

Abbiamo una madre a cui piace cucinare? Non riesce a stare lontano dai fornelli? Per renderle la vita più semplice e agevolarla nella preparazione di deliziosi manicaretti, un regalo che di sicuro la lascerà a bocca aperta è il frullatore ad immersione. Pratico ed efficiente, permette di preparare zuppe, vellutate e di tritare in pochi secondi gli ingredienti per preparare deliziose ciambelle. Il frullatore ad immersione dotato di manico ergonomico non rischia di cadere dalle mani ed è facile da impugnare grazie alla sua forma. Il modello permette di tritare tutto ciò che vogliamo, dalla morbida vellutata alla frutta secca come mandorle, noci e nocciole, fondamentali per preparare i dolci o arricchire insalate. Basta scegliere la velocità in base agli ingredienti e in un attimo avremo la consistenza che vogliamo. Il potente motore a 600 watt oltre alle 20 velocità è dotato del pulsante turbo che ci permetterà di aumentare l'intensità ed ottenere il risultato che preferiamo. Il piede in acciaio con 2 lame può essere sganciato dal supporto con un semplice pulsante così da poterlo lavare comodamente lavastoviglie. Pratico e salvaspazio il frullatore ad immersione occupa poco spazio e può essere conservato facilmente quando non si utilizza.

Per la mamma attenta alla linea ma che non rinuncia al gusto: Friggitrice ad aria

Ogni mamma sa bene che un'alimentazione sana ed equilibrata è importante per il benessere. Se vogliamo concederle, e concederci, qualche piccolo peccato di gola, senza pentircene la friggitrice ad aria è il regalo giusto. L'elettrodomestico è perfetto per tutte quelle mamme che non rinunciano alla linea, conoscono l'importanza di un'alimentazione povera di grassi, ma che non rinunciano al gusto. Con la friggitrice ad aria le mamme che amano cucinare potranno preparare patatine, supplì e grigliate con meno calorie, mantenendo lo stesso gusto e consistenza di una friggitrice convenzionale. Con la tecnologia di circolazione dell’aria ad alta velocità gli alimenti verranno cucinati usando solo l'aria calda. Facile da usare grazie al controllo regolabile della temperatura e al timer integrato, è possibile servire il cibo facilmente grazie al cestello estraibile con impugnatura. I piedini antiscivolo e la protezione contro il surriscaldamento impediscono alla friggitrice di diventare troppo calda una caratteristica fondamentale quando in casa ci sono bambini. Se la mamma ama avere ospiti a cena, l'elevata capacità permette di cuocere più porzioni in una sola volta. Realizzata con parti removibili e lavabili in lavastoviglie, bastano pochi gesti e la friggitrice sarà sempre pulita.

Per la mamma che ama avere sempre tutto in ordine: Robot aspirapolvere

Regalare alla mamma del tempo tutto per sé in cui può rilassarsi, leggere un libro e dedicarsi agli hobby che ama, è molto importante. Se vogliamo regalarle delle piccole attenzioni, un'idea potrebbe essere il robot aspirapolvere. Il modello oltre a garantire la massima pulizia, permette alla mamma di riposarsi e di non compiere sforzi eccessivi. Il modello catturapolvere è studiato per la pulizia a secco di tutti i pavimenti lisci, alto solo 4,5 cm riesce ad arrivare anche nei posti in cui la scopa non riesce a pulire. Il sistema rilevamento ostacoli permette all'aspirapolvere di muoversi liberamente all'interno della stanza e di cambiare direzione quando rileva gli ostacoli. Dotato di due programmi di pulizia: uno breve da 30 minuti ed uno lungo da 120 minuti assicura il massimo della pulizia in base alle esigenze. I panni catturapolvere usa e getta hanno un'elevata carica elettrostatica, che combinata con il movimento autorotante, permette di raccogliere e trattenere polvere e i peli per non avere più residui sparsi in casa. Dotato di un sistema a velcro è possibile cambiare i panni in pochi minuti e ricominciare ad usare il robot. La batteria caratterizzata da un'autonomia di 4 ore, si ricarica facilmente in 5-6 ore.

