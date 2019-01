San Valentino: cosa regalare al tuo lui

San Valentino si sta avvicinando e, puntuale come non mai, arrivano i dubbi: "Cosa gli regalo?". "Qualcosa di romantico o meglio un pensiero utile?". Scegliere il regalo di San Valentino per il partner non è sempre un gioco da ragazze (anzi, non lo è quasi mai). Eppure basta seguire alcune linee guida per uscire vive dall'impresa.

Cosa regalare a San Valentino al tuo lui? Niente paura. Ecco 5 idee per ragazzi di tutti i tipi:

1. Per un ragazzo sportivo: Yamay smartwatch con cardiofrequenzimetro

Che ne dici di regalare uno smartwatch all'avanguardia, con cardiofrequenzimetro, notifiche, compatibile sia con Android che con Apple? Un'idea originale e pratica. Un accessorio funzionale che gli tornerà utile durante gli allenamenti, le partite, le passeggiate, le corse al parco. Se il tuo ragazzo è un tipo sportivo, sicuramente questo è un regalo da tenere a mente.

Scopri di più su Amazon a 32,99 euro

2. Per un fidanzato in carriera: Borsa da lavoro Losmile

Se il tuo fidanzato è un ragazzo ambizioso che sta perseguendo una brillante carriera universitaria o lavorativa, per San Valentino potresti regalargli una comoda borsa da lavoro (sempre che non l'abbia già). Una tracolla capiente, con tante tasche, capiente, funzionale e perfetta anche con giacca e cravatta.

Scopri di più su Amazon a 24,99 euro

3. Per un fidanzato 'narcisista': Iceberg Twice Eau de Toilette

Un profumo è un regalo personale, da fare con grande attenzione, da destinare sono ad una persona che si conosce molto bene. Quale idea migliore, dunque, di regalare un profumo a San Valentino per dire al partner quanto lo conosciamo bene. Nelle profumerie e online la scelta è veramente vasta, ma su Amazon ci sono delle offerte davvero interessanti. E' il caso, ad esempio, di Iceberg Twice Eau de Toilette, un profumo intenso, virile, disponibile ad un ottimo prezzo.

Scopri di più su Amazon a 14,90 euro

4. Per un fidanzato rock glam: Bracciale uomo in pelle e acciaio Murtoo

Per un ragazzo alla moda, che ama gli accessori, anche i bracciali, San Valentino è l'occasione giusta pere regalare un bijoux di tendenza al proprio partner. Un bracciale di pelle e acciaio, ad esempio, disponibile in varie colorazioni e regolabile.

Scopri di più su Amazon a 13,99 euro

5. Per un fidanzato pigro: Pantafole Crocs in feltro

Una comoda pantofola in feltro, calda, alla moda e di qualità garantita dal marchio Crocs per fare felici i fidanzati 'casalinghi', quelli un po' pigri, che adorano organizzare cenette e film a casa e coccolarsi sul divani sotto ad un caldo plaid.

Scopri di più su Amazon a 20,99 euro