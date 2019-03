Festa del papà: cinque utili idee regalo hi-tech

Mancano pochi giorni alla festa del papà (19 marzo), ecco quindi alcune idee regalo capaci di soddisfare ogni gusto. Niente cravatte, camicie o libri cartacei, ma gadget hi-tech utili e non troppo costosi per fare felici tutti i tipi di genitore, dallo sportivo all’appassionato di musica.

Cinque innovativi regali da un versatile lettore ereader a delle pratiche cuffie senza fili e altro ancora.

1. Lettore e-reader Kindle Paperwhite

Un lettore di ebook è un’ottima idea regalo per la festa del papà. Tra i numerosi modelli sul mercato vi suggeriamo il Kindle Paperwhite; un modello completo con schermo da 6 pollici, resistente all’acqua e con una memoria fino a 32 GB. Un lettore ereader dalla lunghissima autonomia, con luce integrata ed in grado di accedere ad un vastissimo catalogo con più di 150.000 titoli in italiano.

Scopri di più su Amazon.it a 129,99 euro

2. Smartband Xiaomi Mi Band 3

La Xiaomi Mi Band 3 è la scelta giusta se siete alla ricerca di un regalo low cost; si tratta di uno dei più noti fitness tracker sul mercato con un’autonomia che arriva a 20 giorni ed un piccolo display OLED da 0,78". Un wearable che integra la rilevazione della frequenza cardiaca, il conteggio di passi, calorie e distanza percorsa ed il monitoraggio del sonno. Non mancano, inoltre, le notifiche provenienti dallo smartphone e la resistenza all’acqua.

Scopri di più su Amazon.it a 27,36 euro

3. Auricolari Bluetooth total wireless: Arbily TWS-X9

Nella nostra rassegna troviamo anche gli auricolari completamente senza fili Arbily TWS-X9. Una coppia di cuffie dotate di tecnologia Bluetooth in versione 5.0 e custodia di ricarica con batteria integrata, disponibile in varie colorazioni. Un prodotto dalla discreta autonomia, dotato di resistenza ai liquidi e della buona ergonomia.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon.it a 45,99 euro

4. SSD esterno Sandisk Extreme da 500 GB

Un SSD esterno è un gadget davvero utile in grado di memorizzare dati di ogni genere (foto, video, documenti, musica e altro ancora). Vi segnaliamo in particolare il modello Sandisk Extreme da 500 GB: un'unità a stato solido resistente agli urti e alla polvere, robusta ed impermeabile, con una velocità di trasferimento fino a 550 MB/sec e collegamento USB 3.1 Tipo C - USB A, tramite adattatore.

Scopri di più su Amazon.it a 119 euro



5. Powerbank Aukey da 20.000 mAh

Concludiamo la nostra rassegna con il powerbank di Aukey da 20.000 mAh; una batteria esterna utile per ricaricare numerosi tipologie di dispositivi come smartphone e tablet con sistema operativo Android e iOS. Un prodotto con due ingressi, Micro USB e Lightning, e due uscite USB A fino a 5V/2,4A.

Scopri di più su Amazon.it a 21,99 euro