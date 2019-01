San Valentino: cosa regalare alla tua lei

A San Valentino non manca poi così tanto ed è, dunque, tempo di iniziare a pensare al regalo da fare alla tua partner. Ci vuole qualcosa di romantico ma non smielato, qualcosa di personale, ma non scontato.

Ragazzi: sappiamo che brancolate nel buio e che non sapete proprio cosa regalare alla vostra fidanzata, moglie o alla ragazza che state frequentando (il cui ruolo non è ancora ben definito). Ma ecco una lista di spunti che vi saranno di grande aiuto:

Regalare un gioiello a San Valentino

Con un gioiello a San Valentino si fa sempre centro. Non parliamo necessariamente dell'anello di brillanti, ma anche di un bijoux più modesto che, comunque, renderà felice la partner. Che ne dite di un ciondolo con doppio cuore incrociato in oro e cristalli Swarovski? O di un bracciale in acciaio con placca pendente a forma di cuore e una bella frase incisa? Il brand Kami propone - ad un prezzo modesto - anche un set di gioielli pensato proprio per San Valentino, composto da collana, orecchini a goccia e bracciale, tutti con motivo di cuori di cristalli Swarovki blu e oro bianco.

Regalare un completo intimo a San Valentino

Per mettere un po' di pepe al vostro San Valentino, perché un regalare alla tua lei un completo intimo? Un capo di lingerie più o meno sexy, che rispecchi i suoi gusti e che accontenti anche i tuoi. Che ne pensi di un completino bianco in pizzo, con bra e perizoma di Yuson Girl? Oppure di un Babydoll nero e bianco di pizzo e tulle molto sexy di Xoolover? O, ancora, di reggiseno e slip bordeux di pizzo e merletti Vars Baby, per una ragazza chic e raffinata?

Puoi anche optare per un completo da notte in seta con top e pantaloncino, corto, disponibile in tantissimi colori, raffinato e sensuale, di Topgrowth.

Regalare un oggetto romantico per San Valentino

Alle ragazze, per San Valentino, piace anche ricevere un pensiero 'a tema'. Un orsetto con cuoricione in mano, una tazza romantica, una maglia simpatica. Vai sul sicuro scegliendo il classico 'Teddy' Trudi con placca rossa al collo, oppure punta su un maxi peluche a forma di unicorno di Kika Monkey. Oppure, perché no, punta su un peluche personalizzato sul quale poter inserire una vostra foto o una frase che vuoi dedicarle.

Peluche unicorno di Kika Monkey in vendita su Amazon

