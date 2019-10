Panini Comics presenta il ricettario di Downton Abbey in concomitanza con l'uscita del film

La famiglia Crawley per anni ha appassionato con le sue vivende, piene di amori e intrighi, ambientate nei primi anni del novecento. La serie british più amata di sempre sta per tornare sul grande schermo il 24 ottobre. In attesa della pellicola, in libreria è arrivato Il ricettario ufficiale di Downton Abbey, un volume pensato per gli appassionati di cucina che vogliono sperimentare le ricette della loro serie preferita.

Il ricettario ufficiale di Downton Abbey contiene oltre 100 ricette che illustrano i piatti più amati dalla famiglia Crawley e porta un’autentica fetta di Downton Abbey nelle cucine moderne. Il libro curato dalla storica del cibo Annie Gray, ci trasporta nella magica atmosfera dei primi anni del '900, quando tutto stava cambiando e si stava sviluppando un nuovo concetto culinario.

Il libro si divide in due sezioni: quella dedicata alla famiglia, presenta una serie di ricette che affondano le radici nella sofisticata cucina francese. Le ricette de “il piatto di sotto”, invece, sono più semplici ma ricche di sapore e creatività culinaria tipica della tradizione popolare.

Pronti a sperimentare i piatti preferiti di Lady Mary? Non vi resta che acquistare il ricettario a 29,75€.