Rihanna lancia la lingerie di San Valentino: l'intimo sexy per tutte le taglie

Completi intimi ad alto tasso di sensualità, dall'effetto hot del 'vedo non vedo', con cuori, nudo, pizzi per far sentire belle e sexy tutte le donne. Sì, proprio tutte. Rihanna, in occasione di San Valentino, ha lanciato la sua nuova collezione di lingerie Savage X Fenty, dedicata a donne esili e curvy.

Se la collezione di intimo di Rihanna avesse uno slogan, probabilmente sarebbe: 'Tutte possono essere sexy', perché è esattamente questo il messaggio che l'artista sta trasmettendo con la sua linea di lingerie per la festa degli innamorati.

"La lingerie non è solo un'esibizione del corpo femminile, ma è anche una sua celebrazione e questo è ciò che fa Savage x Fenty. Savage per me è una parola molto potente. Specialmente per le donne. Donne che sono viste solitamente come deboli e fragili, mentre Savage è un tipo diverso di donna. È l'opposto di questa idea, è potente, è in controllo e rivendica la proprietà di tutte le scelte che prende"

parola di Rihanna.

Savage X Fenty, la collezione di Rihanna per San Valentino

La collezione di lingerie per San Valentino propone, infatti, completi intimi per taglie 40 e per taglie comode, rendendo sexy e irresistibili tutte le donne. Si passa dai perizomi super hot ai reggiseni non imbottiti con cuori e trasparenze sexy. Ci sono i body, i reggicalze, i babydoll.

Insomma, Rihanna mette a segno un altro colpo, con una capsule collection di lingerie per il 14 febbraio che farà sentire belle tutte le donne e che metterà KO tutti i maschietti...