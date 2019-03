Panini Comics: torna in Italia Conan il Barbaro, debutto per Beastars

Spade, stregoneria, mondi immaginari riempivano i vostri pomeriggi? Sognavate di essere i protagonisti di avventure in mondi preistorici o medievali? Immaginavate di avere tutte le donne ai vostri piedi grazie al coraggio e alla forza? Se la vostra adolescenza è trascorsa con queste fantasie e volete rivivere la stessa atmosfera anche se siete cresciuti, il ragazzo che è in voi esulterà dopo aver letto le ultime novità provenienti dal mondo Panini Comics.

Il leader nel settore dell’intrattenimento per fumetti in Italia ha annunciato il ritorno di Conan il Barbaro nel nostro paese durante l’ultima edizione del Cartoomics. La manifestazione per gli appassionati del genere si è svolta presso la Fiera Milano di Rho dall’8 al 10 marzo, ed è stata anche l’occasione per annunciare novità imperdibili che caratterizzeranno il 2019.

Conan il Barbaro

Ma procediamo con ordine e partiamo dal grande e atteso ritorno di Conan il Barbaro disponibile nelle librerie e nelle fumetterie dal 14 marzo. Il personaggio letterario caratterizzato da capelli neri e occhi scuri, nato nel 1932 dalla penna dello scrittore Robert E. Howard, farà il suo ritorno in pompa magna.

Le nuove avventure di Conan il Barbaro, guerriero dall’anima tormentata ma dal coraggio sovrumano saranno firmate dallo sceneggiatore Jason Aaron e disegnate da Esad Ribic e Mahmud Asrar, autori rispettivamente delle copertine e degli interni delle nuove storie del supereroe.

L’iconico personaggio in compagnia della sua inseparabile spada sarà pronto ad affrontare nuovi nemici ed epocali battaglie nella sua terra d’origine. Avventure, viaggi e scontri coinvolgeranno il lettore riportandolo alle atmosfere tradizionali del protagonista, ma raccontate con uno sguardo alla modernità e all’originalità.

Beastars

Vi avevamo annunciato un 2019 ricco di novità? Bene! Il 14 marzo segna l’arrivo in Italia, con scadenza mensile, di un nuovo fumetto, Beastars. Il manga uscito nel 2018 in Giappone ha letteralmente conquistato il pubblico nipponico arrivando a vincere diversi premi e l’annuncio di una serie animata ufficiale.

Il motivo di tanto successo delle avventure scritte da Para Itagaki? La capacità del fumetto di affrontare temi d’attualità che caratterizzano la vita degli adolescenti in un modo del tutto nuovo. Inadeguatezza, discriminazione razziale e difficoltà relazionali sono affrontati in modo originale, da un punto di vista surreale ed eccentrico.

Il protagonista è lo studente Logoshi, un lupo grigio, che vive in un mondo abitato da animali dalle fattezze umane, suddiviso fra carnivori ed erbivori. Nonostante il suo aspetto spaventoso, che spinge i suoi compagni ad odiarlo e temerlo, Legoshi ha un animo nobile. Il protagonista impiega il suo tempo tra scuola e teatro accompagnando la stella nascente, il cervo rosso Louis, in tutti i suoi spostamenti. Quando un suo compagno di scuola, l’alpaca Tim, viene trovato morto, il pregiudizio prende il sopravvento. Immancabilmente tutti i sospetti ricadono su di lui e discolparsi non sarà facile.

Paradise Kiss

Le novità di marzo si concludono con un’altra sorpresa. A metà mese sempre dal Giappone è arrivato un nuovo volume di Paradise Kiss di Ai Yazawa. Il primo capitolo realizzato dall’autrice di Nana vent’anni fa e pubblicato sulla rivista giapponese Zipeper, è giunto alla sua naturale conclusione.

Nel manga si raccontano le vicende Yukari Hayasaka, una studentessa dalla bellezza magnetica. I suoi tratti conquistano Arashi, uno studente di un istituto superiore d’arte, che fa parte del gruppo di lavoro Paradise Kiss. Gli studenti della scuola vorrebbero che ad indossare l’abito di loro produzione durante il festival scolastico sia proprio Yukari. Inizialmente la ragazza rifiuta, ma dopo aver conosciuto George, un altro membro del gruppo le cose non saranno come prima. Il suo fascino e i suoi modi attirano Yukari che ora non è più sicura della sua scelta.

Cosa ne pensate del ritorno di Conan? Pronti a buttarvi nelle avventure di Logoshi? Yukari farà la scelta giusta? Le novità che la Panini Comics ha in serbo per gli appassionati di manga sono tante, non vi resta che scegliere da dove iniziare.