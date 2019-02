Roche-Posay, nuovo struccante bi-fasico per gli occhi più sensibili

Roche-Posay presenta 'Respectissime', il nuovo struccante occhi, bifasico, waterproof. Un prodotto pensato per pelli ultra delicate, a base di acqua termale e attivi detergenti, che si prende cura degli occhi e delle ciglia.

Roche-Posay, Respectissime

L'azienda, specializzata in prodotti per viso e occhi, descrive 'Respectissime' come un prodotto da poter usare tutti i giorni per struccare, detergere anche le pelli più sensibili nel totale rispetto del loro equilibrio fisiologico.

Roche-Posay 'Respectissime' struccantee bifasico, sarà disponibile presso le farmacie e i rivenditori autorizzati a partire dal mese di marzo.

Il prezzo consigliato per il flacone da 200 ml è di 17 euro ma ogni farmacia e rivenditore è libero di determinare il prezzo al pubblico.



