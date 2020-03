Roomba i7 il robot aspirapolvere che vi accompagna durante le pulizie di primavera

La primavera è quasi alle porte e dopo un lungo inverno è arrivato il momento di dare una rinfrescata alla casa e di dedicarsi alle pulizie di primavera. Per eliminare la polvere in ogni angolo e rendere l'appartamento pulito e splendente il must have è Roomba i7+ di iRobot.





Il robot dotato di svuotamento automatico Clean Base, trasferisce lo sporco raccolto direttamente dal serbatoio nei capienti sacchetti contenuti nella base. In questo modo non si entra in contatto diretto con microbi, batteri e polvere ideale per chi soffre di allergie.

Roomba i7+ è pensato per essere totalmente autonomo, infatti, si muove negli ambienti domestici senza nessun problema perché prima di iniziare il ciclo di pulizia esegue una mappatura completa delle stanze grazie alla tecnologia Imprint Smart Mapping.

Le doppie spazzole in gomma multi superficie riescono a catturare anche i detriti più grossi, mentre la speciale spazzolina pulisci bordi raggiunge anche gli angoli più difficili. Una volta terminato il percorso, torna alla base di ricarica.

Inoltre, per un uso ancora più facile e comodo, si può controllare il dispositivo dall’app iRobot HOME o tramite i comandi vocali di Amazon Alexa e Google Home.