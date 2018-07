Il trend makeup dell’estate 2018: rossetti fluo e colori pop

Sono il trend makeup dell’estate 2018, il makeup pazzo ed eccentrico che potete concedervi nelle prossime settimane!

Sono molte le star ad indossare rossetti fluo e dai colori pop che diventano in un attimo il centro di tutto il makeup look. Tra i nomi spunta Adriana Lima, Kristen Stewart e Sara Sampaio.

I colori più di tendenza sono l’arancione e il fuxia sia nel finish opaco che in quello gloss, molto di tendenza in questa stagione. Il rossetto color nude è e rimane indubbiamente quello più amato ed indossato da ogni donna, ma scegliere un colore arancio o fuxia fluo per l’estate 2018 potrebbe risultare una scelta sorprendente e vincente!

Se volete assicurarvi il vostro rossetto fluo duri tutto il giorno scegliete un rossetto liquido a lunga durata