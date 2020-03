Sacchetti igienici per cani: pratici e inodore

Non c’è cane che non abbia bisogno di una bella passeggiata. I nostri migliori amici amano l’aria aperta, però questa attività ha anche degli inconvenienti.

I quattro zampe vengono educati per espletare i loro bisogni all’esterno e il proprietario si trova a doversi occupare della pulizia e della rimozione.

Per farlo in modo igienico e sicuro, i sacchetti sono indispensabili e facilitano il lavoro. Ce ne sono molti in commercio e potrebbe diventare difficile trovare quello giusto. Vediamo dunque i sacchetti migliori e più pratici.

Quando si esce a fare una passeggiata con il cane, spesso si dimentica di portare con sè i sacchetti. Grazie a questo kit formato da dispenser con clip per fissaggio al guinzaglio, non lo lascerete mai a casa. Il contenitore nero, dotato di gancio robusto, non rischierà mai di perdersi. Il set comprende 20 rotoli con 15 sacchetti, per un totale di 300, ma se volete fare una scorta e avete più cani, potete scegliere quello da 600 o 900. Il dispenser facile da usare, permette di inserire i sacchetti al suo interno dopo aver rimosso la base, una volta sistemati, non dovete fare altro che riapplicarla. L'apertura rotonda sul lato permette di estrarre il primo sacchetto e separarlo senza sforzo. Inoltre, le frecce presenti su ciascuna dog bag indicano il lato di apertura. Ogni busta misura 22,9 x 33 cm con sistema anti-perdite, permette di chiuderlo con facilità.

Pro. Le buste sono resistenti.

Contro. Alcuni sacchetti erano aperti sul lato.

Se non siete i soli a portare a spasso il vostro cane e non volete rischiare di rimanere senza sacchetti, il set oltre alle bustine fornisce due divertenti dispenser. Il modello con gancio per ancorarlo al guinzaglio è realizzato in plastica bianca con il simpatico volto di un cane sul lato. Il kit formato da 50 rotoli per un totale di 750 buste, vi permette di avere una fornitura per più di 9 mesi. I sacchetti con tecnologia EPI permettono alle dog bag di biodegradarsi in meno di 18 mesi. Le buste fornite nella misura extra large (22 x 33 cm) si adattano ad ogni tipo di cane. Profumati e resistenti potranno essere usati senza correre alcun rischio. Il pratico packaging realizzato in cartone è al 100% riciclabile per rispettare in pieno la natura.

Pro. Sono biodegradabili e profumati.

Contro. Non c’è una misura adatta ai cani di piccola taglia.

Raccogliere le deiezioni dei cani è un segno di rispetto per chi ci circonda. Per compiere un gesto anche a favore della natura, i sacchetti biodegradabili sono la scelta ideale. Questo modello realizzato con tecnologia EPI si biodegrada nel giro di pochi mesi. Il set con sacchetti verdi è completato da un pratico dispenser bianco fornito di moschettone per agganciarlo comodamente al guinzaglio. Il porta bustine è pensato per rimuovere facilmente ogni singolo sacchetto. I 18 rotoli, ciascuno con 15 sacchetti, per un totale di 270 bustine, realizzati in polietilene sono estremamente resistenti.

Pro. I sacchetti sono grandi e la striscia blu identifica il punto di strappo.

Contro. Sono grandi per i cani di piccola taglia.

Se siete alla ricerca di un prodotto ecologico, questi sacchetti sono la scelta ideale. Realizzati principalmente da piante e amido si mais, hanno una quantità minima di polietilene. Nonostante questo sono extra forti, extra spessi e a tenuta stagna. Le bustine si degradano rapidamente per ridurre lo spreco di plastica. Facili da aprire e da staccare dal rotolo grazie al design a strappo facilitato, ogni confezione include un dispenser in omaggio per trasportarli facilmente. Disponibile nel formato da 330 o da 405, sono pensati per non rimanere mai senza.

Pro. Ecologici e resistenti.

Contro. Per alcuni bisogna fare attenzione quando si strappano.

I cani amano uscire ad ogni ora del giorno e anche la sera. Quindi per fare passeggiate in sicurezza, questo set di sacchetti è completato da un dispenser con torcia. Il modello con luce a Led ha una batteria integrata. Il kit con 21 rotoli, è formato da sacchetti ecosostenibili, biodegradabili ed a basso impatto ambientale, grazie alla composizione a base di amido di mais senza OGM. Le dog bag grandi e robuste sono profumate al piacevole aroma di lavanda.

Pro. I sacchetti sono robusti e facilmente separabili.

Contro. I clienti che li hanno provati non hanno riscontrato difetti.

