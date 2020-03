Samsung: gli aspirapolvere intelligenti per eliminare polvere e allergeni

L’arrivo della primavera spinge molti a fare le grandi pulizie, detergenti per pavimenti e accessori contro la polvere sono gli strumenti indispensabili. Per rendere il compito più semplice, Samsung ci viene in aiuto con due elettrodomestici adatti per la pulizia e per la rimozione degli allergeni. Gli alleati insostituibili sono l'aspirapolvere POWERstick Jet e il robot POWERbot Precision.

La POWERstick Jet neutralizza la polvere e restituisce aria pulita grazie a 3 cicloni: quello principale, che separa le particelle di polvere più grossolane e le intrappola in un filtro in rete metallica; il Jet Cyclone che, grazie a un micro-filtro cattura le particelle più piccole, e un ultimo filtro per polveri ultra-fini che trattiene fino al 99,999% della micro-polvere.

Il sistema di filtraggio avanzato HEPA a 5 livelli di POWERstick Jet, permette di catturare fino al 99,999% di allergeni, restituendo aria pulita.

Grazie alla forza di aspirazione di 200 Watt e con un’autonomia fino a un’ora, potete dedicarvi alla pulizia di tutta la casa. Se non avete ancora finito potete usare la batteria esterna e ricaricarla sulla apposita base self standing. Il design ergonomico leggero riesce a raggiungere ogni angolo della casa, grazie al tubo telescopico in quattro diverse posizioni.

Per la pulizia quotidiana Samsung ha pensato alla POWERbot Precision. Il robot aspirapolvere si orienta tra le mura di casa grazie al nuovo sistema di mappatura e navigazione.

La tecnologia Intelligent Power Control, consente al robot di riconosce i diversi tipi di pavimento e calibrare la potenza di aspirazione. La spazzola morbida Soft Action, invece, con i suoi filamenti d’argento antistatico, rimuove in profondità anche i peli degli animali domestici. I filtri sono facilmente lavabili per avere sempre il massimo dell'igiene.

