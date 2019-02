Con Chupa Chups è subito 'Fun Valentino': la divertente proposta di Amazon

Oltre alle tantissime idee regalo per lei e per lui, Amazon lancia un 'Fun Valentino' prendendo per la gola tutti i clienti. Protagonisti assoluti i Chupa Chups, disponibili in confezioni singole ma, soprattutto, in composizioni divertenti, romantiche e golosissime, perfette per festeggiare il 14 febbraio.

Con Chupa Chups è subito 'Fun Valentino

Si va dalla classica ruota di lecca-lecca (quella che siamo soliti vedere nei bar, nelle tabaccherie o nei negozi di caramelle) al bouquet di chupa chups di tutti i gusti.

C'è il Chupa Chups Mega Lollipop (contenente ben 10 pezzi), il bellissimo barattolo di latta da 150 pezzi, che, una volta svuotato dalle caramelle, può trasformarsi in un comodo contenitore per biscotti, matite, bijoux, prodotti per il bagno, può diventare un originale svuotatasche ed è simpatico anche come semplice soprammobile.

Chupa Chups per San Valentino: idee originali

Per regalare qualcosa di non scontato al partner, ecco la divertente confezione a forma di boccale di birra, contenente 100 pezzi, oppure il cartone contenente 48 Chupa Chups melody pops. Ci sono i Chupa Chups Skull a forma di teschio per le coppie più 'rock' e la scelta è davvero vasta. Il 'Fun Valentino' di Amazon, insomma, permette di regalare Chupa Chups di tutti i tipi e per tutti i gusti, a partire da 8 euro.

Clicca qui per scoprire tutti i prodotti Chupa Chups selezionati da Amazon per la festa degli innamorati.