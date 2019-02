San Valentino: l'intimo per sedurre anche in gravidanza

Mancano pochi giorni a San Valentino e anche le future mamme meritano di festeggiare il giorno degli innamorati con il proprio lui conservando la propria femminilità. Una donna in attesa vuole sentirsi seducente indossando un intimo elegante nella sera più romantica dell'anno. Se siete appassionate di lingerie allora potete scegliere completini che accompagnano le forme morbide, reggiseni, camice da notte e vestaglie ricche di fiocchi e pizzi per un sensuale gioco di vedo non vedo. Scopriamo i capi cha renderanno la sera di San Valentino super sensuale!

1. Perfetto per essere sensuali: Reggiseno in pizzo

Le donne durante la gravidanza subiscono molti cambiamenti nel corpo, ma non vogliono rinunciare alla loro femminilità. Il reggiseno in pizzo è perfetto per essere sexy ed eleganti durante la notte degli innamorati. Disponibile in tre colori, il classico bianco, il romantico rosa e il sensuale nero, il modello è perfetto per accontentare ogni stile e gusto. Il reggiseno con coppe imbottite e taglio a triangolo è arricchito da una fascia elastica in pizzo che si adatta in modo armonioso alle forme del corpo e regala un sensuale effetto vedo non vedo. Le spalline regolabili e la chiusura rendono il capo comodo e pratico da indossare.

2. Per essere sexy e comode: Reggiseno senza ferretto

Per essere sensuali senza rinunciare alla comodità, il reggiseno senza ferretti è il capo di lingerie che non può mancare per trascorrere una notte di San Valentino indimenticabile. Con il modello disponibile nell'elegante bianco o nel sexy nero sarete super femminili, la fascia in pizzo dona un tocco di sensualità in più. La pratica allacciatura sul davanti, rende il modello comodo e pratico anche durante l'allattamento. Con scollo a triangolo o nel modello fasciante, il reggiseno è ideale per ogni fisico.

Confortevole e sensuale: Slip a vita bassa

Se volete puntare sul romanticismo, ma con un capo non appariscente, lo slip a vita bassa fa al caso vostro. Il modello caratterizzato da un elegante intreccio in pizzo accompagna in modo armonioso le curve del pancione senza stringere. Il modello bikini è pensato per le donne con il pancione molto basso, per garantire comfort e comodità. Il materiale in cotone 100% è delicato e sicuro sulla pelle.

4. Per essere eleganti e chic: Camicia da notte in raso

Per sedurre il proprio partner in modo semplice ed elegante, la camicia da notte in raso è il capo intimo per eccellenza. Il materiale raffinato e chic, è morbido e confortevole sulla pelle. Il colore della camicia da notte total black, regala al capo un tocco di sensualità. La chiusura anteriore e il reggiseno senza ferretto assicurano il massimo della praticità.

5. Iperfemminile e romantica: Camicia da notte in pizzo

Conservare la propria femminilità per le future mamme è davvero importante. Con la camicia da notte in pizzo è possibile. Il modello lungo accompagna le curve del corpo per un risultato elegante e chic. Il capo realizzato in pizzo, con scollo a V ed elastico sotto il seno, regala un sensuale effetto vedo non vedo, per sedurre il proprio partner nella sera più romantica dell'anno.

