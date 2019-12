Saponetta in acciaio, per eliminare gli odori da mani e frigoriferi

Natale è sempre più vicino e spesso ci si chiede quale sia il regalo adatto per un amico o una persona a cui teniamo particolarmente, appassionata di cucina. Se già avete regalato il libro di ricette e siete alla ricerca di un gadget pratico e utile, la saponetta in acciaio può fare al caso vostro.

Cipolle, aglio tritato o pesce, anche se immancabili nelle ricette lasciano odori poco gradevoli sulle mani, che possono durare anche intere giornate. Per rimuovere i profumi indesiderati, non dovete fare altro che usarla come una comune saponetta. Basta bagnarla con acqua e strofinarla sulle vostre mani.

Grazie al pratico vassoio, il sapone in acciaio inox con un design moderno, può essere posizionato sul bordo del lavandino. Ideale in cucina o in bagno, è perfetto per eliminare cattivi odori all'interno del frigo. Una volta avvolto in un asciugamano bagnato si attiverà per assorbire odori poco piacevoli e proteggere il cibo al suo interno.

Grazie a questa saponetta i tuoi cari non vedranno l'ora di prepararti deliziosi pranzetti e avere le mani sempre profumate.