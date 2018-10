Le nuove scarpe della Adidas presentate da Pharrell Wiliams si ispirano al mondo africano

Dopo aver progettato e realizzato lo scorso anno la collezione dedicata al mondo del tennis, per la stagione Autunno/inverno 2018 Pharrell Williams ci riprova dedicandosi al mondo della corsa. Il cantante statunitense ha presentato la nuova linea di scarpe running della Adidas interamente ispirata e dedicata alla cultura africana.

Amante della corsa, Pharrell ha unito la sua passione, alla tecnologia che contraddistingue il marchio tedesco e ai colori brillanti, audaci e allegri tipici della cultura africana, dove la corsa è molto radicata. La collezione Pharrell Williams SOLARHU lancia un modello di sneaker del tutto inedito a cui vengono affiancati capi d'abbigliamento femminile e maschile, in cui i motivi africani e i colori la fanno da padrone. Canotte tecniche, maglie, pantaloncini e leggings da corsa sono resi unici da accese decorazioni grafiche ispirate ai motivi dell'Africa orientale.

La collezione include tonalità che vanno dall'oro al viola, fino ad arrivare al bordeaux e al Collegiate red e green. Il pezzo forte delle nuove scarpe SOLARHU è la variante grafica del logo Hu presente sulla mascherina e la punta della scarpa, affiancati da dettagli in camoscio colorato. La scarpa disponibile in tre varianti cromatiche: Core Black/Bold Green, Core Black/Bright Cyan e Bold Gold/Bold Green è perfetta per accontentare tutti i gusti.

La Adidas per far contenti i suoi clienti ha deciso di dotare ogni paio di scarpe con due coppie di lacci aggiuntivi in colori complementari. Le nuove scarpe Pharrell Williams SOLARHU oltre ad avere un design che conquista al primo sguardo non possono fare a meno dell'aspetto tecnico. Lo stile cool e glam del modello si combina alla perfezione con la suola in gomma Continental e l'intersuola Boost adidas per un'esperienza di corsa confortevole.



Cosa ne pensate della nuova collezione Adidas firmata Pharrell Williams SOLARHU? Non vedete l'ora di sfoggiare un look unico e alla moda? Per avere l'outfit da corsa perfetto per dare un tocco di colore alle grigie giornate autunnali non vi resta che correre sul sito ufficiale della Adidas.