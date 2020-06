New Balance FuelCell TC, le scarpe da running leggere e traspiranti

Per New Balance il 2020 è un anno all’insegna delle grandi novità. In particolare, l’azienda di Boston ha deciso di rinnovare ulteriormente una delle sue linee di scarpe più interessanti e promettenti, la FuelCell.

Questi modelli esistono ormai dal 2017, da quando si è deciso di lanciare scarpe da running con una rivoluzionaria pasta multi-direzionale in fibra di carbonio. Questa caratteristica consente al piede di muoversi liberamente, con una propulsione maggiore durante la spinta.

La grande protagonista di quest’anno si chiama FuelCell TC. New Balance ha presentato una scarpa che è perfetta sia per allenarsi che per partecipare ad eventi sportivi più competitivi, una novità che viene incontro alle esigenze di ogni runner.

I test hanno coinvolto atleti della stessa New Balance che hanno dato il loro ok a questo modello. Ancora una volta, la tecnologia FuelCell la fa da padrona: la lastra di carbonio è composta da più strati ed è posizionata in obliquo, più precisamente a pochi centimetri dal tallone. La suola è ancora più morbida rispetto ai modelli degli ultimi anni, senza dimenticare il design minimal e l’estrema leggerezza. La tomaia, poi, riduce il peso della scarpa stessa, oltre al morbido collare in suede traspirante per emozioni nuove e mai provate prima durante la corsa.