Scavolini reinventa il bagno trasformandolo in una palestra

Scavolini azienda italiana leader nel campo dell’arredamento sempre pronta alla sperimentazione senza tralasciare la cura del dettaglio propone un nuovo modo di vivere il bagno. Il nuovo progetto si chiama Gym Space e nasce dalla bravura tutta italiana di Mattia Pareschi.



La collaborazione tra il marchio italiano e il designer ha definito un nuovo concetto di bagno. Scavolini porta la palestra direttamente a casa. Il marchio italiano ha pensato a chi va sempre di corsa e non ha tempo di frequentare un centro fitness, ma nello stesso tempo non vuole rinunciare alla forma fisica. Il bagno ora non è più solo un luogo per la cura del corpo attraverso il benessere e il relax, ma è anche la stanza in cui dedicarsi alla forma fisica.

Il progetto innovativo permette di collegare attrezzature sportive e accessori alla Spalliera Svedese che è da considerare il vero cuore del progetto. Sull’attrezzo ginnico è possibile agganciare accanto ad attrezzi come panche o pesi, anche complementi d’arredo. Gli elastici convivono alla perfezione con i classici accessori bagno come luci, porta sapone, specchiere o mensole.



La Scavolini inoltre lascia ai suoi clienti la libertà di personalizzare il bagno. La mini palestra può essere realizzata in due finiture: in legno per avere un ambiente caldo e accogliente o in antracite se si preferisce un design moderno. A completare l’arredo ci sono gli accessori disponibili in bianco o antracite. Gli elementi d’arredo possono essere comodamente posizionati su una spalliera che si sviluppa su tre altezze:70, 80 e 120 cm, da installare in base alle esigenze.



La Gym Space è stata progettata pensando non solo agli appassionati del fitness ma anche a coloro che non riescono proprio a rinunciare al design. Gli arredi oltre ad essere funzionali sono stati studiati in ogni dettaglio per un risultato davvero cool e personalizzato.