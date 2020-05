La scopa ricaricabile Beko per pulire in modo semplice e veloce

Per riuscire a pulire casa in poco tempo e con il minimo sforzo, la scopa elettrica ha una funzione centrale. Grazie al modello Beko ricaricabile, senza fili che si incastrano nei mobili pulire sarà un gioco da ragazzi.

Leggera e maneggevole da usare, grazie alle sue dimensioni salvaspazio e il pratico wall mount si può riporre facilmente dove si preferisce, mentre la batteria al litio da 21.6V garantisce un’autonomia fino a 40 minuti e una ricarica completa in sole 4 ore.

Pulire sotto il divano o raggiungere un angolino nascosto può essere difficile, ma grazie ai diversi accessori in dotazione, è possibile raggiungere anche le aree più difficili come scale, mobili, materassi, ma anche gli interni della macchina.

Spesso le pratiche di svuotamento dell’aspirapolvere sono scomode e complicate, per non parlare del rischio di sporcare quando si apre il contenitore per buttare via i residui. Il meccanismo con apertura soft evita di rimettere la povere nell’aria, mentre il sistema ciclonico garantisce prestazioni di lunga durata, prevenendo l’intasamento dei filtri.