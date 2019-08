In arrivo il set Lego del Central Perk dedicato ai 25 anni di Friends

Gli amici più famosi di sempre debuttavano 25 anni fa cambiando per sempre il mondo delle serie tv e della comedy.

In occasione di questo anniversario, la Lego ha deciso di dedicare un set ai sei amici. Quale luogo migliore se non il Cental Perk? La caffetteria è stato il posto in cui i protagonisti della serie si riunivano dopo una lunga giornata per condividere le loro avventure a i loro problemi.

Monica, Ross, Chandler, Joey, Rachel, e Phoebe arriveranno direttamente nelle vostre case, insieme a Gunther, pronti a sedersi e sorseggiare il caffè comodamente seduti sull’iconico divano arancione.

Il Lego Friends Set composto da 1079 pezzi è curato nei minimi particolari. Da accessori come tazze da caffè, cartellini con scritto “Riservato”, a biscotti, giornali, sedie, divanetti fino al palco dove Phoebe si è esibita con l’indimenticabile canzone “Gatto rognoso”.

Ogni minifigures avrà un set di accessori dedicati. Phoebe avrà la sua inseparabile chitarra, Ross la tastiera, Rachel il vassoio e una tazza da caffé, Monica un muffin, Joey una fetta di pizza e la borsa da uomo, Chandler il pc portatile.

Il set sarà disponibile, anche in Italia, a partire dal 1 settembre a circa 55 euro. Se invece, non riuscirete a resistere potete preordinarlo sul sito ufficiale a 59,99$.