Frozen 2: la Lego ha presentato i set ispirati al cartone

Uno dei film d'animazione più attesi dell'anno è Frozen 2 - Il segreto di Arendelle che arriverà nelle sale italiane il 27 novembre. Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven tornano ad incantare i loro piccoli fan con una nuova avventura che li porterà ad affrontare una misteriosa foresta incantata. La Lego, in attesa dell'uscita del cartone nelle sale, ha deciso di regalare a tutti gli appassionati del cartone nuovi set.

Con il set La casa sull’albero incantata i fan di Frozen potranno immergersi e vivere fantastiche avventure nella foresta. Il set contiene una camera da letto nella parte bassa dell'albero e una zona pranzo al piano superiore. Una volta arrampicarti sulla scaletta raggiungerete la postazione di vedetta e grazie alla teleferica potrete sfrecciare giù nel bosco incantato pronti a prendervi cura dei 2 coniglietti nella loro casetta. La zona campeggio e la zona della pesca con la mosca sono perfetti per creare tante divertenti avventure con Anna, Olaf e Mattias, inclusi nella confezione. Non dovete far altro che inoltrarvi nella foresta alla scoperta delle pietre e vivere un epico viaggio.

Per rivivere le magiche scene del film d'animazione, la canoa è fondamentale. Il set è stato ideato per essere facile e divertente da costruire grazie anche alla semplice guida alla costruzione. La canoa che può essere costruita in pochi passaggi, permette ai piccoli di immaginare fantastiche avventure. I fan di Elsa non vedranno l'ora di attraversare il fiume insieme a lei e sfrecciare sullo scivolo facendo attenzione a non svegliare il troll.

Grazie agli Starter Brick, il gioco è ideale per i bambini dai 4 anni in su. Con il carro e la stalla, il divertente set consente ai bambini di ricostruire le scene di Frozen II. I piccoli possono creare le loro storie e aiutare Elsa a prendersi cura della renna. Il playset oltre alla protagonista del cartone, include un cucciolo di renna, un carro con briglie, la stalla, l'area picnic e tanti altri accessori, come la carota per Sven e un biscotto per Elsa.

Il protagonista di questo set è senza dubbio il castello che regalerà a ogni fan del film infinite ore di gioco. La casa di Anna ed Elsa ha 3 piani che possono essere facilmente rimossi e rimontati per permettere di giocare nei diversi ambienti al suo interno. I mobili sono stati progettati per essere facilmente spostati e riorganizzati tra la sala del trono, la camera da letto e l'attico e vivere ogni volta un'avventura diversa. L'esterno curato nei minimi dettagli include le bancarelle del mercato, piene di prodotti e una barca a remi sul molo pronta ad accompagnare Elsa, Anna e Kristoff in nuove missioni.

Per le piccole fan di Frozen che non rinunciano ad anelli, bracciali e orecchini, questo portagioie è il regalo perfetto. Ispirato al castello di ghiaccio di Elsa è decorato con fiocchi di neve, è ha una piattaforma girevole per far ruotare Elsa e il Nokk, un mitico spirito acquatico. Il cassetto dotato di funzione di bloccaggio terrà al sicuro i gioielli, mentre lo specchio consente di controllare il proprio look ed essere sempre perfette. Non resta che indossare gli anelli inclusi nel set e sfoggiare il proprio outfit.

Tra i personaggi di sicuro non poteva mancare il simpatico Olaf. Allo stralunato pupazzo di neve la Lego ha dedicato un intero set. Facile da costruire ha le braccia e il collo snodabili per muoverlo come preferite. Arricchito da diversi accessori, difficile non fargli indossare il farfallino blu o la matita per scrivere nel suo diario tutte le avventure che vive in compagnia di Elsa e Anna.

Non vi resta che scegliere il set che vi piace di più e iniziare a giocare con i vostri piccoli in attesa dell'uscita del film animato.