Set Lagunamoon: 6 oli essenziali puri al 100% a soli 11,99 €

Gli oli essenziali sono prodotti naturali, ottenuti per estrazione da erbe e piante officinali aromatiche. Una volta estratti, si presentano come sostanze oleose e profumate come la pianta da cui provengono.

Nell’aromaterapia, gli oli essenziali sono lo strumento fondamentale per potenziare le normali funzioni vitali e favorire le performance intellettive, la memoria, il rilassamento e il sonno. Si possono diffondere in casa con l’aiuto di vari strumenti, come i diffusori, i deumidificatori o le vaschette dei termosifoni, o utilizzare per dei massaggi rilassanti, mescolati assieme ad un olio vettore.

Il set Lagunamoon è composto da 6 diversi oli essenziali (lavanda, eucalipto, citronella, menta, tea tree e arancia) che possono essere usati singolarmente o combinati tra loro. La citronella favorisce la calma e allevia la stanchezza, la menta stimola la concentrazione e il pensiero, l’arancia e l’eucalipto promuovono l'ottimismo e alleviano la rabbia e la tristezza, la lavanda aiuta nelle funzioni cognitive e allevia l'ansia mentre il tea tree favorisce la serenità e allevia lo stress.

Gli oli essenziali Lagunamoon sono puri e naturali al 100%, approvati dalla GMPC e dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti e sono indicati solo per un uso esterno. Puoi aggiungere qualche goccia di olio essenziale nel diffusore, nella vasca da bagno, nella sauna facciale, in uno spray con dell’acqua per profumare lenzuola, coperte o cuscini o ad un olio vettore per poi utilizzarlo come olio per massaggi o come profumo. L’olio essenziale di citronella, inoltre, è l’ideale per la pulizia dei pavimenti in legno: basterà aggiungere acqua ed aceto bianco per avere un disinfettante efficacissimo e naturale.

Il prezzo competitivo, le 6 fragranze diverse e super naturali e gli aromi buonissimi rendono il set di oli essenziali di Lagunamoon il più apprezzato dagli utenti; acquistalo subito su Amazon.it a soli 11,99 €!

