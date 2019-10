Skull Box, il set a tema horror per stupire gli amici

Halloween è alle porte, e manca poco ormai alla festa americana per eccellenza, che da qualche tempo ha preso piede anche nella nostra cultura. Tra costumi di ogni genere e dolci a tema, per festeggiare la notte delle streghe si possono trovare anche tantissimi gadget, per divertirsi in questa notte a tema horror.

Se sei un amante del genere, non puoi assolutamente perderti la Skull Box di Verdster: un set elegante, composto da 2 calici e 2 boccali, utilizzabili anche come tazze.

Perfetto anche come idea regalo originale ma di sicuro impatto, questo set comprende anche 2 pratici tappi per mantenere calde le bevande e utilizzare le tazze “on the go”. Sia sui boccali che sui calici sono presenti delle decorazioni a tema, realizzate in acciaio inossidabile, con un bellissimo e dettagliato design in 3D. Questo set si distingue anche per il packaging: realizzato in legno rifinito e solido esternamente, l’interno è realizzato in materiale anti urto così da assicurare che sia i calici che le tazze rimangano intatti anche durante il trasporto.

Originale e di ottima qualità, la Skull Box di Verdster è in vendita su Amazon.it all’eccezionale prezzo di 49,97€, e grazie al servizio Prime di Amazon potrai riceverla in pochissimi giorni direttamente a casa tua.

Scopri di più su Amazon.it