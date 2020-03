Gli shampoo più delicati per una pulizia impeccabile dei gatti

I gatti sanno come farci compagnia e regalarci un sorriso con le loro espressioni buffe. Pigri e amanti del riposo nelle loro cucce, sono spesso alla ricerca di uno spuntino gustoso. Crocchette e bocconcini non possono mancare nella loro alimentazione, ma non bisogna mai dimenticare la loro pulizia.

Anche se non sono amanti dell’acqua, periodicamente devono essere lavati soprattutto se hanno l’abitudine di rimanere molto tempo all’aperto, in giardino o sul terrazzo.

Per regalargli un pelo lucido e morbido, la scelta dello shampoo è fondamentale. Vediamo i migliori prodotti per un micio sano e pulito.

Se in casa avete anche cani e volete un detergente unico da usare per entrambi i vostri amici a quattro zampe, questo shampoo è la scelta giusta. Il prodotto a base di ingredienti naturali, non ha elementi nocivi, ma un ph neutro. Il detergente composto da olio dell’albero del tè, olio di cocco, olio di germe di grano e olio di menta piperita, pulisce la pelle e sgrassa il manto del gatto, donando una piacevole sensazione di fresco grazie all’azione antibatterica del tea three. Basta diluire una parte di shampoo in 11 di acqua, distribuirlo sul pelo e lasciarlo agire per 5 minuti. Trascorso il tempo non dovete fare altro che risciacquare e il vostro gatto non avrà più prurito.

Pro. Sgrassa e non lascia alcun odore sul pelo.

Contro. Bisogna lasciarlo agire per alcuni minuti.

Scopri di più su Amazon a 29,99€

Con il passare del tempo il pelo dei gatti può perdere lucentezza, quindi per regalargli la stessa brillantezza, la scelta dello shampoo giusto è importante. Questo prodotto è pensato per un manto più sano e robusto. Perfetto per ogni razza, sia quella a pelo lungo che quella con un manto corto, regalerà elasticità e benessere alla pelle del vostro micio. Grazie al ph naturale non c’è il rischio di spiacevoli irritazioni. Privo di profumi e residui, è ideale per i felini che hanno un olfatto sviluppato e non sopportano odori troppo forti.

Pro. Delicato sulla cute.

Contro. Per alcuni utenti il prezzo è un po’ alto.

Scopri di più su Amazon a 11,30€

Se il vostro gatto non ama particolarmente l’acqua, ma non volete tralasciare la sua pulizia, potete ricorrere allo shampoo a secco. Semplice e pratico da usare lenisce, idrata la pelle secca e lascia il pelo pulito e morbido. La formula formata da ingredienti naturali come aloe vera, camomilla, vitamina E e farina d'avena pulisce delicatamente e rende più morbido il pelo del micio. Sicuro sui felini che hanno più di 12 settimane, non interferisce con altri prodotti come gli antipulci. Basta applicare il prodotto sul manto, spazzolarlo e senza risciacquo il vostro micio sarà pulito.

Pro. Assicura il pelo lucido.

Contro. Se si applica troppo il pelo si inumidisce.

Scopri di più su Amazon a 7,71€ con uno sconto del 4%

Se avete un giardino in cui il micio gironzola il rischio di infezioni da zecche e pulci è molto alta. Oltre ai normali antiparassitari, potete rimuoverli anche con questo shampoo. Adatto sia per gatti che per cani con più di 12 settimane, riesce a proteggere i felini per circa 7 giorni. Basta applicarlo sulla cute aiutandovi con un pettine e nel giro di pochi giorni il micio sarà libero dagli antiparassitari. Lo shampoo con il suo gradevole profumo, oltre a proteggere lascia il pelo profumato per giorni.

Pro. Diminuisce la presenza di pulci o zecche.

Contro. Il pelo non rimane morbido.

Scopri di più su Amazon a 6,61€ con uno sconto del 5%

Per avere il vostro micio sempre pulito tra un bagnetto e l’altro, potete scegliere questo shampoo a secco. Il prodotto mantiene il vostro animale pulito e fresco senza lo stress del solito bagno. Lo shampoo realizzato con ingredienti naturali come mango e lampone ristabilisce la giusta idratazione, mentre il detergente neutro a cocco e aloe pulisce e deodora. Non dovete fare altro che applicare la schiuma sul pelo, massaggiarlo, spazzolarlo e il pelo diventerà pulito e lucente.

Pro. Il prodotto è vegano e non testato su animali.

Contro. Tende ad inumidire il pelo.

Scopri di più su Amazon a 11,33€

Se il vostro gatto ha il pelo lungo e volete evitare la formazione di nodi, questo prodotto fa al caso vostro. Lo shampoo con la sua formula nutriente è stato pensato per proteggere e tenere al sicuro ogni tipo di pelo, anche quello dei cani. Ricco di principi attivi naturali è privo di sostanze chimiche aggressive. Delicato sulla pelle rende il bagno più piacevole e confortevole. Lo shampoo protegge il pelo da parassiti, secchezza e irritazione, lasciando un aspetto lucente e un piacevole odore.

Pro. Riesce ad eliminare i nodi e lascia il manto morbido.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon a 20,85€