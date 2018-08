Gli elettrodomestici Smeg ispirati alla Sicilia di Dolce&Gabbana

Il marchio Dolce&Gabbana simbolo della moda Italiana, scende dalle passerelle per entrare in cucina. Per celebrare il Made in Italy gli stilisti uniscono il loro genio e la loro creatività al design unico della Smeg.



La collaborazione nata tra i rappresentanti dell’eccellenza italiana, ha dato vita ad una esclusiva linea di elettrodomestici. Nella limited edition intitolata Sicily is my Love le forme, i colori e le atmosfere della Sicilia si uniscono al design retrò della Smeg.



L’edizione limitata che inizialmente comprendeva piccoli elettrodomestici come centrifughe, planetarie e tostapane, si è da poco ampliata. Fiori, frutti e colori della terra degli agrumi hanno invaso anche la cucina a gas, il frigorifero e la cappa.

La linea Divina Cucina caratterizzata dai colori tipici della tradizione del sud Italia si presenta in due versioni. La prima si rifà ai pupi e al Carretto Siciliano, in cui il colore predominante è il rosso fuoco affiancato all’arancione. La seconda dai toni più chiari e delicati, dall’azzurro al bianco, si rifà alla maiolica.

L’estetica bombata della Smeg, che richiama gli elettrodomestici degli anni ‘50, oltre a nascondere una tecnologia all’avanguardia mette in mostra l’abilità degli artigiani italiani. Questi trovano ispirazione nell’Etna, negli agrumeti e nei panorami mozzafiato che rendono unica l’Isola.

Siete rimasti affascinati dalla bellezza e rapiti dall’edizione limitata Sicily is my Love? Per avere direttamente a casa vostra una piccola galleria d’arte senza rinunciare alla tecnologia all’avanguardia non vi resta che acquistare i prodotti direttamente nello Shop online della Smeg.