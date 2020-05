Black+Decker: il nuovo soffiatore, aspiratore, trituratore pulisce il giardino in pochi secondi

Con la primavera non si vede l’ora di trascorrere del tempo in giardino. Dopo un lungo inverno, per godere in pieno dello spazio esterno, la prima cosa da fare è pulirlo dai residui e dalle foglie.

Black+Decker ci permette di soffiare, aspirare e triturare le foglie in poco tempo.

Grazie al sistema easyclick consente di passare, in un attimo, dalla modalità soffiaggio alla modalità aspirazione e triturazione. Il potente motore Brushless garantisce maggior efficienza e la batteria al litio fornisce l’autonomia necessaria per diverse ore e per raggiungere anche gli angoli più lontani del giardino senza l’ingombro di cavi.

Nella modalità di soffiaggio, grazie alla velocità variabile fine a 270 km/h, può spostare facilmente foglie, terreno e detriti da prati e terrazzi per poi aspirarli e triturarli.

Il sistema di aspirazione consente di rimuovere i detriti in modo rapido e efficace. Attraverso l’apposito selettore, è possibile regolare 5 velocità per avere sempre il massimo controllo. A seconda del tipo di terreno e alle esigenze di raccolta si può decidere la velocità giusta per evitare di aspirare ciottoli, piccoli fiori e piante.

Infine, la modalità di triturazione riduce il volume dei detriti raccolti fino al 10% del volume iniziale e li compatta nel capiente sacco da 45lt e riduce il numero di svuotamenti.

Facile da manovrare, è dotato di un’impugnatura ergonomica e di una seconda impugnatura per l’utilizzo anche con due mani. Inoltre, è fornito di due rotelle che scivolano sul terreno per facilitarne l’utilizzo.