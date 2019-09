Specchietto power bank 2 in 1: un accessorio di bellezza che ti salva dalla batteria scarica

Il cellulare ha l’odiosa abitudine di scaricarsi nei momenti meno opportuni e tutti noi, prima o poi, ci ritroviamo a vivere la cosiddetta “ansia da batteria”. L’azienda Oremi ha risolto questo problema con un accessorio davvero geniale: uno specchietto da trucco che può fungere anche da caricabatteria portatile, il tutto racchiuso in dimensioni compatte.

Come power bank, data la capacità di 1600 mAh, è progettato per essere utilizzato in caso di emergenza. Dotato di un ingresso USB e un ingresso micro USB, lo specchietto si alimenta tramite un cavo USB a tre uscite, così da poterlo adattare a differenti tipi di cellulari o tablet, presente nella confezione.

Come specchietto, invece, è dotato di uno specchio standard e uno con ingranditore 3x; inoltre, presenta un pulsante su un lato, tramite il quale attivare la luce LED ad effetto naturale che illumina uno dei due specchi. Accanto a questo pulsante, troverai 4 luci LED di colore blu, che indicano la carica residua della power bank.

Accessorio irrinunciabile per tutte le beauty & phone addicted, lo specchietto power bank di Oremi è disponibile in 4 colori diversi (argento, oro, rosso e viola) ed è in vendita su Amazon.it a soli 16,98€: non lasciartelo sfuggire!

