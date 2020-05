Capi igienizzati e perfetti con SteamOne

Avere capi in ordine è fondamentale quando abbiamo impegni di lavoro e occasioni speciali, ma non bisogna dimenticare l’importanza di indossare abiti puliti e igienizzati tutti i giorni.

Un alleato in grado di rispettare i tessuti e rendere i vestiti privi di germi e batteri è il vapore. Per farlo al meglio non possiamo fare a meno di uno strumento pensato proprio per igienizzare i capi come gli accessori della gamma SteamOne.

Il sistema di stiratura verticale combina l’efficacia del vapore con la comodità di non dover usare il ferro da stiro, con la potenza regolabile e la semplicità d’uso.

SteamOne rende veloce, rapido ed efficace stirare, rinfrescare i tessuti o migliorare il proprio look eliminando le pieghe.

La gamma si compone di stiratori verticali fissi e leggeri come Stilys, Minilys e Dualys Plus poco ingombranti e facilmente trasportabili in ogni stanza della casa, ma anche di un modello portatile, S-Nomad, perfetto per chi vuole i propri vestiti puliti ovunque ci troviamo e puntare sull’igiene e il proprio stile.