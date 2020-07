Rowenta aiuta ad igienizzare i capi con gli stiratori verticali

La cura degli ambienti va di pari passo con quella del nostro guardaroba. Igienizzare i tessuti dei capi permette di indossare la maglia o il pantalone preferito senza timore.

Tra i trattamenti più indicati c’è il vapore e gli stiratori verticali della Rowenta IXEO Power e Access Steam+, sono l’alternativa adatta in grado di eliminare fino al 99,9% di germi e batteri.

IXEO Power è pensato per combinare la potenza di una caldaia ad alta pressione alla versatilità di un asse da stiro a tre posizioni. Il prodotto tutto-in-1 stira, rinfresca e igienizza con risultati impeccabili. La piastra riscaldata è in grado di raggiungere una temperatura pari a 145 °C e un’erogazione di vapore fino a 90 g/min per ridurre i batteri fino al 99%, rinfrescare e rimuovere gli odori dai propri capi preferiti, in qualsiasi momento della giornata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per chi cerca una soluzione rapida, Access Steam+ è un pratico e versatile stiratore verticale, che sfrutta la potenza del vapore ed è adatto a tutti i tipi di tessuto, preservando la cura delle fibre. In soli 40 secondi garantisce il massimo dell’igiene e risultati impeccabili, in poche semplici mosse!