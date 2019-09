Stivali da pioggia Victoria a forma di animali, per rendere più divertenti i giorni di pioggia

La stagione autunnale è caratterizzata da giornate grigie, buie e piovose. In questo periodo i piccoli non possono giocare liberamente all'aperto perchè corrono il rischio di bagnarsi. Per rendere più divertenti le giornate autunnali, Victoria, marchio di calzature spagnolo, ha pensato ad una linea di stivali interamente dedicata ai più piccoli.

Gli stivali da pioggia hanno un design accattivante che di sicuro conquisterà i bimbi che non vedranno l'ora di indossarli per andare a scuola o durante il tempo libero.

La caratteristica principale della collezione di stivali autunno inverno di Victoria è quella di ricordare divertenti animali. Il magico unicorno, il simpatico coccodrillo o la divertente oca proteggeranno i piccoli dal freddo della stagione autunnale.

Realizzati in caucciù naturale, gli stivali traspiranti permettono al piede di rimanere asciutto anche dopo diverse ore. Il materiale resistente ma morbido è pensato per lasciare ai piccoli la libertà di muoversi e giocare liberamente grazie al materiale flessibile.

Durante le giornate autunnali la pioggia non sarà più un problema perchè la gomma impermeabile impedisce ai piedi di bagnarsi.

Gli stivali sono un must have per completare il look dei vostri piccoli!